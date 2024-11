Srikanth Bolla, el empresario ciego que desafió los límites para convertirse en el dueño de una empresa millonaria

Desde pequeño, Srikanth Bolla enfrentó la discriminación, pero su espíritu nunca se quebrantó (Instagrram Srikanth Bolla)

Desde niño, Srikanth Bolla ha enfrentado numerosos desafíos, siendo ciego de nacimiento y oriundo de una comunidad rural en India. Las dificultades sociales y económicas parecían determinar su futuro. Sin embargo, gracias al respaldo constante de su familia, logró avanzar en un sistema educativo que no estaba preparado para apoyarlo.

Su empeño y dedicación fueron cruciales para desafiar las limitaciones impuestas por su entorno y convertirse en un ejemplo notable.

Aunque la ceguera de Srikanth Bolla era vista como un obstáculo, sus padres lo apoyaron incondicionalmente (Srikanth Bolla instagram)

Para muchos, él era “simplemente el niño ciego”, incapaz de ver libros o rostros, ni tampoco su futuro, según relata India Times. En la escuela, tanto compañeros como profesores lo etiquetaban, y por esta razón, recuerda sus vivencias escolares como si fueran “días de niebla”. Es que la falta de interacción con sus pares lo llevó a sentirse invisibilizado.

Cuando Srikanth Bolla decidió estudiar ciencias, tuvo que luchar legalmente para que otros como él también pudieran hacerlo (Srikanth Bolla Instagram)

“Me dijeron que ni siquiera podría cuidar la puerta de mi propia casa”, recuerda Srikanth en una entrevista con la BBC al referirse a la visión que incluso algunos de sus familiares tenían desde su nacimiento, en 1991. Pero sus padres, lejos de desanimarse, lo sostuvieron en cada paso sabiendo que su hijo enfrentaría la soledad y el desprecio.

Gracias a su esfuerzo, Srikanth Bolla alcanzó un sobresaliente 98% en sus exámenes finales, desafiando estereotipos ( Srikanth Bolla Instagram)

A los ocho años, la noticia de que su padre lo llevaría a un internado en Hyderabad se convirtió en un boleto de esperanza para el joven. La mudanza implicaba dejar atrás el entorno rural de Seetharamapuram y emprender un viaje en tren de 400 kilómetros hacia un nuevo mundo.

En el internado, que aceptaba niños ciegos, Srikanth comenzó a explorar una variedad de actividades: de la natación al ajedrez, descubriendo que la ceguera no impedía su participación en estos juegos. Este entorno educativo fue la plataforma en la que sus capacidades empezaron a florecer, y las barreras que antes parecían insuperables desaparecieron progresivamente.

A pesar de no ser admitido en el Instituto Indio de Tecnología, Srikanth Bolla no se dio por vencido y encontró su lugar en el MIT ( Srikanth Bolla)

Pero Hyderabad le reservaba un desafío mayor. Al llegar a la secundaria, comenzó a soñar con ser ingeniero. Srikanth siempre había amado los números y la ciencia le parecía un camino que podía abrirle puertas.

Pero cuando seleccionó matemáticas y ciencias, su escuela le dio un rotundo “no”, ya que estaba vedado enseñar esas materias a los estudiantes ciegos debido a las dificultades con los gráficos y diagramas. Le ofrecieron letras y ciencias sociales, pero durante meses, él repitió en su mente una pregunta: “¿Quién decide lo que puedo o no puedo aprender?”

En MIT, a pesar de las diferencias culturales y climáticas, Srikanth Bolla continuó demostrando su tenacidad (Srikanth Bolla Instagram)

Un profesor, notando su desánimo, se le acercó un día. “Debes luchar por ello”, le dijo con voz firme. Y ese pequeño gesto de apoyo fue todo lo que Srikanth necesitó. Armado de coraje, presentó una demanda junto a su escuela en el Tribunal Superior de Andhra Pradesh, pidiendo que el derecho a estudiar ciencias y matemáticas fuera una elección y no un privilegio.

Fue un proceso largo y mientras el caso seguía su curso, escuchó que en Chinmaya Vidyalaya, una escuela convencional en Hyderabad, aceptaban estudiantes ciegos en ciencias. Sin dudarlo, tomó la oferta.

Al regresar a India, Srikanth Bolla tuvo como objetivo transformar el empleo para personas con discapacidades. Por esta iniciativa recibió varios premios (Srikanth Bolla Instagram)

Ser el único estudiante ciego en un aula donde todos los demás seguían el ritmo sin dificultades visuales fue al principio un reto abrumador, pero encontró apoyo en una profesora que comenzó a crear diagramas táctiles especialmente para él, usando una fina capa de plástico que, al presionar con lápiz, formaba relieves que él podía palpar.

Fue una época intensa, de aprendizaje constante y de logros inesperados. En sus exámenes finales, Srikanth alcanzó el 98% de promedio. Y en cuanto a su demanda, la ganó: el tribunal dictaminó que todos los estudiantes ciegos de Andhra Pradesh podían estudiar ciencias y matemáticas en sus últimos años de secundaria.

Así, Srikanth Bolla fundó Bollant Industries, donde su visión inclusiva atrajo a inversores como Ratan Tata (Srikanth Bolla Instagram)

Cuando terminó la escuela, su siguiente meta fue ingresar al prestigioso Instituto Indio de Tecnología (IIT). También allí rechazaron su solicitud, advirtiendo que la intensidad del curso sería demasiado para él.

Srikanth no volvió a insistir y tomó la experiencia como una señal: empezó a presentar solicitudes a universidades en Estados Unidos. Poco después, recibió cinco ofertas y eligió el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Consecuentemente, Bollant Industries de Srikanth Bolla experimentó un crecimiento importante y un impacto social positivo (Instagram Srikanth Bolla)

Cuando llegó al MIT, en 2009, los primeros días fueron un shock. El frío penetraba en los huesos de aquel joven acostumbrado al sol indio, y la comida resultaba extraña. Durante el primer mes, solo comía papas fritas y tiras de pollo. Pero esta universidad le ofreció algo más que una educación; le dio amigos, experiencias y una fortaleza que él mismo desconocía.

A paso firme, terminó sus estudios en Ciencias de la Gestión y le ofrecieron varias oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Pero Srikanth tenía otros planes.

En el futuro, Srikanth Bolla planea expandir Bollant Industries globalmente mediante una IPO (Instagram Srikanth Bolla)

En 2012, regresó a Hyderabad, decidido a cambiar el mundo desde su propia tierra. Con la determinación de quien no olvida sus raíces, fundó Bollant Industries, una empresa de empaques sostenibles, donde las hojas caídas de palmera de areca se transforman en productos ecológicos. Y más que una empresa, era una misión: dar empleo a personas con discapacidades y problemas de salud mental.

Desde el inicio, contrató a cientos de empleados que, como él, habían sido desestimados en la sociedad.

Además, Srikanth Bolla fue reconocido como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial por sus contribuciones (Instagram Srikanth Bolla)

Uno de los momentos más importante en su carrera llegó cuando Ratan Tata, el reconocido magnate indio, invirtió en Bollant. La empresa creció y hoy cuenta con plantas en distintas ciudades de la India, logrando ingresos millonarios.

Srikanth, a sus 30 años, había sido nombrado Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial, y su historia inspiraba a toda una generación. Pero él no ha dejado de lado sus metas: espera que, en pocos años, Bollant Industries se convierta en una empresa global, con acciones en los mercados internacionales.

Srikanth Bolla, con determinación y esfuerzo, ha transformado el panorama de inclusión laboral en India, mostrando que las limitaciones no definen el potencial de una persona (Instagram Srikanth Bolla)

Entre tanto, también la industria cinematográfica tocó a su puerta. La productora T-Series anunció la filmación de una película sobre su vida, protagonizada por Rajkummar Rao. Srikanth sonríe cuando India Times le preguntan sobre este nuevo paso: “Quiero que la gente sepa que la ceguera no me detuvo, porque nunca me faltó visión”.

De esta manera, la vida de Srikanth Bolla fue llevada a Netflix en una película que capturó su extraordinaria historia. La producción, protagonizada por Rao, mostró las diferentes barreras sociales y legales que enfrentó para estudiar ciencias, ganar un lugar en el MIT y fundar Bollant Industries.

Finalmente, la historia de Srikanth Bolla fue llevada a la pantalla por Netflix, destacando su legado (Netflix)