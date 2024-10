Israel derribó un dron en el Mar Rojo y pidió la evacuación de un sector de Beirut

Reportes señalan que el drone fue lanzado por la Resistencia Islámica en Irak (Foto: Europa Press/Osamah Yahya)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en la madrugada de este jueves del derribo en el Mar Rojo de un dron que no alcanzó a ingresar al espacio aéreo israelí. En el reporte, que no adjuntó detalles de la operación, se mostró un video en el cual se observa la interceptación del aparato.

Según el diario The Times of Israel, el objeto aéreo no tripulado había sido lanzado por la Resistencia Islámica en Irak.

Por otra parte, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que pidió la evacuación de un sector del sur de Beirut debido a la inminencia de un ataque de las FDI contra objetivos de Hezbollah.

El mensaje muestra la ubicación de un edificio señalado en color rojo junto a un texto que indica que los residentes del sector se encuentran cerca de instalaciones de interés pertenecientes a Hezbollah contra las cuales las FDI actuarán en un futuro cercano.

El edificio del sur de Beirut señalado por las tropas israelíes como un punto vinculado a Hezbollah

Además, el Ejército israelí acusó este miércoles a Hezbollah de emplear la sede de una ONG ambientalista llamada Verde Sin Fronteras, en el sur del Líbano, con fines bélicos. Según un comunicado castrense, las milicias del grupo chiíta “cavaron túneles, instalaron armas y construyeron puestos de observación detrás de la fachada de una ONG ambientalista en el sur del Líbano”, por lo que el Ejército “eliminó estas amenazas”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a minimizar los daños a civiles en su ofensiva en el Líbano, “particularmente en las zonas densamente pobladas de Beirut”, y enfatizó la “necesidad” de un “acuerdo diplomático” para que tanto libaneses como israelíes puedan volver a sus casas a ambos lados de la frontera.

La Casa Blanca calificó de “franca y directa” la conversación entre los líderes, cuya relación se encuentra en su punto más tenso desde el inicio hace un año de la guerra en Gaza. Según Washington, la llamada duró 30 minutos, aunque The Times of Israel, citando fuentes de la oficina de Netanyahu, asegura que fueron 50. Este es el primer diálogo entre Biden y Netanyahu desde el 21 de agosto.

El mandatario estadounidense Joe Biden se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 25 de julio de 2024 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Israel ha intensificado el enfrentamiento militar que mantiene con el grupo terrorista libanés Hezbollah, con bombardeos no solo en su frontera norte sino también en ciudades como Beirut y, además, ha lanzado lo que denomina una “limitada” ofensiva terrestre en el sur del Líbano contra Hezbollah.

En estos bombardeos, Israel ha matado al que fuera líder de Hezbollah durante tres décadas, Hassan Nasrallah, y justo ayer Netanyahu anunció que también había eliminado a Hashem Safi al Din, quien supuestamente había sido elegido para sucederle.

(Con información de EFE)