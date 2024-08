Escándalo en Inglaterra: grabaron a un hombre afeitándose mientras manejaba en una autopista

Un hombre fue captado en video afeitandose mientras manejaba

En una serie de operativos recientes en las autopistas M1 y M18, así como en la carretera A1 de South Yorkshire, Inglaterra, las autoridades han documentado comportamientos extremadamente peligrosos por parte de los conductores. Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 19 de julio, según reportaron varias plataformas de noticias. Entre lo casos que más alarma causaron, destaca un video impactante en el que se ve a un conductor recortándose la barba con tijeras mientras conducía.

El hombre fue uno de los 240 detenidos durante un operativo de cinco días llevado a cabo por la Policía Regional. El automovilista fue captado quitando ambas manos del volante para podar su vello facial con un par de tijeras. Este evento es solo uno entre muchos en los que los conductores mostraron comportamientos negligentes en las vías.

En cinco días, las autoridades detuvieron 240 conductores por comportamiento peligroso al volante en South Yorkshire (Imagen ilustrativa Infobae)

South Yorkshire Police empleó un vehículo no marcado, proporcionado por National Highways, para monitorear y capturar imágenes de conductores imprudentes. El Inspector de Policía de Carreteras, Matt Collings, comentó sobre la gravedad de la situación: “Las infracciones del Fatal4 son los factores que más contribuyen a colisiones fatales y graves en South Yorkshire; usar un teléfono móvil, conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, exceso de velocidad y no usar el cinturón de seguridad”.

Por qué razones fueron detenidos los conductores

Entre los 240 conductores detenidos, se encontraron diversas infracciones. Yorkshire Live reportó que 74 conductores no usaban el cinturón de seguridad, mientras que otros 45 fueron capturados utilizando sus teléfonos móviles al volante. En otro video se muestra cómo un ave, transportada en un remolque, quedó agarrada a la parte trasera del vehículo después de escapar de su jaula.

Además, 31 conductores fueron sancionados por detenerse en la banquina sin justificación, mientras que dos fueron sorprendidos con exceso de velocidad y tres atravesaron una señal en rojo.

El uso de celulares es una de las causas más comúnes de accidentes de tránsito en el mundo (REUTERS)

Las cifras son alarmantes: 176 vehículos pesados, 41 vehículos ligeros y 57 autos estuvieron involucrados en las infracciones capturadas. La operación mostró conductores que no tienen el control adecuado de sus vehículos y otros que manejaban sin la debida atención. Insistiendo en la importancia de la operación, Collings lamentó: “En menos de tres meses, desde que llevamos a cabo esta operación por última vez en mayo, ocho personas más han perdido la vida en las carreteras de South Yorkshire”.

Además, subrayó la importancia de la responsabilidad personal en la carretera: “No podemos estar en todas partes, los usuarios de las carreteras deben asumir la responsabilidad de sus acciones y su seguridad. Si matas o hieres gravemente a alguien, es probable que enfrentes una condena de prisión. Piénsalo, ¿vale la pena el riesgo?”. Este mensaje resalta la gravedad de las infracciones documentadas durante estos operativos e insta a los conductores a ser conscientes de las consecuencias de su conducta.

Además de las multas, la policía está viendo un notable impacto en la seguridad vial gracias a estas operaciones de vigilancia con vehículos no marcados. Estas herramientas permiten a la policía observar comportamientos que no serían detectables desde patrulleros habituales. “El uso de estos vehículos no marcados ha sido crucial para nuestras operaciones”, añadió Collings.

Dónde se llevaron a cabo operativos similares

También existieron otros operativos similares llevados a cabo por la policía en otras áreas del Reino Unido. Una operación similar enla autopista M6 resultó en la captura de 230 infracciones. “La infracción más común fue el uso de teléfonos móviles, afectando a 81 personas, mientras que 54 conductores fueron atrapados sin usar el cinturón de seguridad”, apuntó GB News.

El Inspector de Policía de Carreteras, Matt Collings, subrayó la importancia de la responsabilidad personal en los conductores (REUTERS)

Con la mira puesta en la prevención y la seguridad, South Yorkshire Police y National Highways continúan colaborando estrechamente para implementar estas operaciones regularmente. Collings señaló la necesidad de mantener estos esfuerzos para reducir las fatalidades y las lesiones graves en las carreteras.