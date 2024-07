Cómo fue el triple femicidio del asesino de la ballesta: una ruptura amorosa, gritos desgarradores y un tardío pedido de socorro

El asesino fue captado caminando con el arma envuelta en la mano mientras los vecinos siguen sus rutinas

Un ataque con ballesta ocurrido el martes en Bushey, Hertfordshire, al norte de Londres, dejó tres personas muertas: Carol Hunt, de 61 años, esposa del comentarista de la BBC, John Hunt; y sus dos hijas, Louise (25 años) y Hannah (28 años). El principal sospechoso, Kyle Clifford, de 26 años, exnovio de Louise, fue detenido por la policía tras una cacería de 24 horas. Los detalles emergentes del incidente han sacudido a la comunidad local.

Según informó The Guardian, una de las víctimas logró realizar una llamada al 999 antes de ser asesinada, en un último acto de valentía. Además, una de las mujeres mandó un mensaje de texto a su pareja solicitando que alertara a la policía. Los cuerpos fueron encontrados con marcas de ligaduras en la cara y las muñecas, lo que indica que fueron atadas antes de ser brutalmente ejecutadas.

El asesino de la ballesta en Londres se ocultaba en un cementerio cuando fue arrestado

Vecinos describieron haber escuchado gritos desgarradores que inicialmente confundieron con los de un niño angustiado. Una vecina afirmó: “Era entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m. cuando lo escuché por primera vez. Definitivamente era una mujer gritando”. Poco después, el agresor huyó de la escena.

Videos que fueron refgistrado en la zona muestran al autor del crimen caminando con cierta prisa mientras carga un objeto envuelto en una sábana blanca, que se presume es la ballesta con la que perpetró los asesinatos.

En una de las tomas de las cámaras de seguridad se puede apreciar cómo los vecinos continúan con sus rutinas habituales mientras un gato merodea tranquilamente cerca de un automóvil aparcado.

Clifford, ex soldado de la Guardia de Dragones de la Reina, fue encontrado más tarde escondido entre lápidas en un cementerio en el norte de Londres, con heridas autoinfligidas. Fue trasladado a un hospital de traumatología de Londres, donde está siendo tratado. Según informó The Guardian, las tres víctimas no estaban atadas cuando la policía llegó, pero los signos de ligaduras eran evidentes.

Kyle Clifford, el homicida y su ex novia, Louise Hunt, asesinada con una ballesta en Londres

Un amigo cercano de la familia comentó al diario: “Carol fue encontrada en el pasillo de la casa con una ballesta en el pecho”. El comentarista de la BBC, John Hunt, conocido por su trabajo en carreras de caballos, se encontraba de regreso de un trabajo en Lingfield Park cuando la policía lo contactó con la terrible noticia.

Louise, la hija menor, había tenido recientemente una “ruptura complicada” con Clifford. The Guardian relató que ella había chocado su coche contra un poste de telégrafo cerca de su casa familiar, fruto del estrés de la separación. Louise, que trabajaba como peluquera canina, había compartido un mensaje en X (antes Twitter) que elogiaba a las mujeres por la fuerza que requiere dejar relaciones difíciles, poco antes de su muerte.

Louise Hunt de 25 años, víctima de feminicidio por su ex pareja en Londres

La detención de Clifford fue producto de un operativo conjunto entre la policía de Hertfordshire y Scotland Yard. Un vecino describió la escena en el momento de la llegada de la policía: “Era un caos absoluto. Policías armados corrían por todas partes, gritando: ‘Quédate en tu casa’”.

Bradley Clifford, el hermano del sospechoso, había sido condenado previamente a cadena perpetua por asesinato, un hecho que, según fuentes cercanas al caso, revela un patrón preocupante en la familia Clifford. La comunidad ha mostrado su apoyo a la familia Hunt con ofrendas florales y homenaje recordando a las víctimas como “almas hermosas”.

Hannah Hunt de 28 años y madre Carol de 61, quienes fueron asesinadas en su casa en el norte de Londres

Hasta el momento, las autoridades han cerrado la investigación y no buscan a más sospechosos. La BBC emitió un comunicado en apoyo a John Hunt y su familia, lamentando profundamente la tragedia.