Israel bombardeó a posiciones de Yihad Islámica en Khan Younis

Tropas israelíes realizando operaciones militares en la ciudad de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza (Foto: Europa Press/Archivo)

El Ejército de Israel llevó a cabo durante las últimas horas una oleada de bombardeos contra la ciudad de Khan Younis, situada en el sur de la Franja de Gaza, horas después de ordenar a los civiles que abandonaran varios barrios de la localidad tras el disparo de cerca de 20 proyectiles desde la zona por parte del grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP).

Así, indicó que aviones de combate realizaron bombardeos contra “objetivos en la zona desde la que se llevaron a cabo unos 20 lanzamientos contra localidades (israelíes) en los alrededores”, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.

“Entre los objetivos atacados hay un almacén de armas, apartamentos operativos y otras infraestructuras terroristas”, manifestó, al tiempo que explicó que adoptó “medidas de precaución” antes de los bombardeos para “permitir que los civiles evacuaran la zona para reducir dentro de lo posible los daños a los no implicados”.

Según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), alrededor de 250.000 personas abandonarán estos barrios en Khan Younis después de las órdenes dictadas por el Ejército israelí.

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre y aérea israelí en la Franja de Gaza huyen de zonas de Khan Younis (AP Foto/Saher Alghorra)

Por otra parte, el Ejército israelí señaló que durante las últimas 24 horas realizó ataques contra cerca de 30 objetivos en el enclave, en el marco de la ofensiva desatada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas y otras milicias palestinas, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.

Durante los últimos días, las tropas israelíes han lanzado una operación contra el barrio de Shujaia, situado en el este de la ciudad de Gaza, de donde han huido ya cerca de 84.000 personas, según datos de la UNRWA.

“El espíritu de la victoria”

Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insistió este martes en que su país no cedería a los “vientos del derrotismo”, al tiempo que reafirmaba su objetivo bélico de derrotar a Hamas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (EFE)

Netanyahu hizo su nuevo voto de victoria después de que el diario The New York Times citara fuentes que afirmaban que Israel estaba dispuesto a llegar a un acuerdo sin alcanzar todos sus objetivos. “Estoy aquí para dejarlo inequívocamente claro: esto no sucederá”, dijo. “La guerra terminará cuando Israel alcance todos sus objetivos, incluida la destrucción de Hamas y la liberación de todos nuestros rehenes”.

El primer ministro dijo que el ejército israelí tenía “todos los medios para alcanzar” los objetivos en Gaza. “No capitularemos ante los vientos del derrotismo, ni en The New York Times ni en ninguna otra parte. Nos inspira el espíritu de la victoria”, afirmó.

(Con información de AFP y EP)