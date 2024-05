Kabosu, la famosa perra que inspiró el meme “Doge” y la criptomoneda, murió a los 17 años

La popular shiba inu falleció a los 17 años en Sakura, Tokio. (@kabosusama)

La popular Kabosu, la shiba inu cuya expresiva mirada cautivó al mundo y dio origen al icónico meme ‘doge’ y a la criptomoneda Dogecoin, falleció el viernes a la edad de 18 años, anunció su dueña Atsuko Sato.

La perrita, bautizada así por su semejanza con la conocida fruta cítrica japonesa, murió pacíficamente en su hogar en Sakura, una ciudad al este de Tokio. “Cruzó el arcoíris el viernes mientras yo la acariciaba. Murió sin sufrir”, escribió Sato en sus redes sociales.

“Ella falleció silenciosamente, como si estuviera dormida, mientras yo la acariciaba”, agregó la madre de la mascota, quien siempre se mostró feliz y encantada con su querida shiba inu, que contaba con millones de fans en todo el mundo.

The New York Times señaló que el ascenso de Kabosu de ser una simple mascota a convertirse en un fenómeno global merece ser catalogado como “amaze” (asombroso, en la jerga ‘doge’). Adoptada por Sato en 2008 tras ser rescatada de un refugio, la can empezó a ganar fama cuando su dueña comenzó a publicar fotos de ella disfrutando de su vida hogareña.

Pero fue una imagen de 2010, con las cejas levantadas y una mirada que podría interpretarse como pícara o divertida, la que detonó su fama. Su cabeza redonda pronto se volvió uno de los rostros más reconocibles del meme ‘doge’, con seguidores en línea añadiendo textos en cómic sans y frases gramaticalmente incorrectas que se convirtieron en un lenguaje propio.

La dueña de Kabosu despidió a su querida shiba inu con un menasje conmovedor en Instagram. (@kabosusama)

La imagen de Kabosu, junto con otras shiba inu, fue recortada y reutilizada para bromas que iban de lo cotidiano a lo absurdo, dando pie a nuevos memes derivados. Incluso legisladores utilizaron ‘doge’ para expresar su descontento.

En 2013, la criptomoneda Dogecoin adoptó el rostro de la perrita como logotipo, impulsando aún más su fama. Esta “moneda meme” hizo millonarios a algunos inversores cuando experimentó un auge estratosférico en 2021.

A pesar de su celebridad, Kabosu no parecía molestarse por la atención, según su dueña. “Es muy gentil y calmada. Le encanta ser fotografiada”, dijo Sato a The Verge en 2013.

Con la muerte de Kabosu se apaga una de las estrellas más brillantes de internet, la perra japonesa que inspiró miles de memes y una criptomoneda. (@kabosusama)

Recientemente, Kabosu había sufrido problemas de salud, siendo diagnosticada con linfoma crónico y colangiohepatitis aguda. Aun así, su vida era motivo de interés para más de 500.000 seguidores online, quienes celebraban su cumpleaños el 2 de noviembre como el ‘Doge Day’.

“Tengo la certeza de que Kabosu fue el perro más feliz del mundo”, escribió Sato al despedirla. Una fiesta de despedida está prevista para el domingo en Narita, informó CNN.