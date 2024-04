Un tribunal de Moscú rechazó una apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich sobre su arresto

Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, detenido por cargos de espionaje, se encuentra detrás de una pared de vidrio de un recinto para acusados mientras asiste a una audiencia judicial en Moscú, Rusia, el 23 de abril de 2024. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Un tribunal de Moscú rechazó este martes una solicitud de apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido desde hace un año tras ser acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), que pedía anular una nueva prórroga de su prisión provisional hasta el próximo 30 de junio.

El tribunal de apelaciones de Moscú ratificó así durante una sesión a puerta cerrada —a la que ha acudido el propio periodista— el fallo emitido el pasado 26 de marzo que prorrogaba las medidas cautelares en su contra, según informó The Wall Street Journal, el diario para que el que colaboraba.

Gershkovich fue detenido el 29 de marzo de 2023 en la ciudad de Ekaterimburgo. El periodista fue arrestado tras recabar información sobre el Grupo Wagner, entonces controlado por el ahora fallecido oligarca Yevgeni Prigozhin e implicado en la ofensiva militar en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en febrero en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson la posibilidad de liberar a Gershkovich, siempre y cuando observara “pasos recíprocos” por parte de las autoridades estadounidenses.

La detención del periodista tuvo lugar días después de que el citado diario estadounidense publicara un artículo suyo bajo el titular La economía de Rusia está empezando a desmoronarse. Gershkovich se convirtió así en el primer periodista estadounidense detenido en territorio ruso desde el final de la Guerra Fría.

Los analistas han señalado que Moscú puede estar utilizando a estadounidenses encarcelados como moneda de cambio en las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la operación militar del Kremlin en Ucrania. Al menos dos ciudadanos estadounidenses arrestados en Rusia en los últimos años, incluida la estrella de la WNBA Brittney Griner, han sido intercambiados por rusos encarcelados en Estados Unidos.

Gershkovich es el primer reportero estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde septiembre de 1986, cuando Nicholas Daniloff, corresponsal en Moscú de US News and World Report, fue arrestado por la KGB. Daniloff fue liberado sin cargos 20 días después en un intercambio por un empleado de la misión de la Unión Soviética en la ONU que fue arrestado por el FBI, también acusado de espionaje.

“El periodismo no es un crimen”

En marzo, el gobierno de Estados Unidos consideró que la prolongación del arresto del periodista estadounidense Gershkovich no está justificada.

“Las autoridades rusas ni siquiera han aportado una prueba del delito. De hecho, no han ofrecido ninguna justificación real para retenerlo. Esto es porque no ha hecho nada malo. El periodismo no es un crimen”, dijo en una conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La portavoz advirtió que la Administración de Joe Biden no cesará sus esfuerzos para que Gershkovich salga en libertad.

“Seguiremos trabajando cada día para conseguir su liberación. Seguiremos afrontando los intentos de Rusia de usar a los estadounidenses como moneda de cambio y seguiremos manteniéndonos firmes frente a aquellos que buscan atacar a la prensa o ir contra periodistas como Evan o Paul Whelan”, dijo.

Whelan, antiguo infante de la Marina, fue detenido en Moscú a finales de 2018 y condenado por espionaje en 2020 a 16 años de cárcel.