Cuáles son los países más jóvenes del mundo

Aqui se encuentran los 3 paises más jovenes del mundo (Gettyimages)

En el cambiante mapa geopolítico mundial, la noción de “nuevo” no se limita solamente a descubrimientos territoriales, sino también a la creación de naciones.

Episodios de independencia y reconocimientos internacionales han dado origen a Estados que redibujan las fronteras y reformulan las dinámicas globales. Entre estas nuevas entidades, Sudán del Sur, Kosovo y Montenegro emergen como ejemplos destacados de países que han proclamado su autonomía en el siglo XXI, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia.

Cada uno de estos países, tras superar conflictos, negociaciones y procesos complejos, se ha enfrentado al desafío de construir su identidad nacional y su presencia en la arena internacional.

Sudán Del Sur

Aquí se muestra Juba, capital de Sudán Del Sur (Reuters)

Sudán del Sur, el estado más joven del mundo, se independizó el 9 de julio de 2011, iniciando su andadura como nación con una población de 10.748.272 habitantes. Esta decisión marcó el final de medio siglo de conflictos entre el norte y el sur del país. Sin embargo, pronto se vio inmerso en una guerra civil a partir del 2013, provocada por disputas de poder entre el presidente Salva Kiir y el exvicepresidente Riek Machar, enfrentamiento que agudizó las tensiones entre las principales etnias, los Dinka y los Nuer. La pelea, que duró hasta 2018, dejó un saldo devastador de miles de víctimas mortales, millones de desplazados y una crisis de hambruna generalizada.

La raíz del conflicto se encuentra en las diferencias políticas y étnicas que se encendieron en diciembre de 2013, llevando a Sudán del Sur a uno de los periodos más oscuros de su corta historia. A pesar de un acuerdo de paz, mediado por la ONU, la situación permanece calificada de “muy frágil” por observadores internacionales.

A día de hoy, esta nación sigue luchando por consolidar su independencia y estabilidad, en un esfuerzo por superar las secuelas de una guerra civil que desató una de las mayores crisis migratorias internas en el mundo. Etnias numerosas, predominantemente de creencias cristianas y animistas, se esfuerzan por reconstruir un tejido social que ha sido severamente dañado por la violencia y las disputas políticas. Este país, bañado por el río Nilo, y caracterizado por su rica diversidad cultural e histórica, encara el desafío de construir un futuro pacífico y próspero para todos sus ciudadanos.

Independencia de Sudán Del Sur, el 9 de julio del 2011 (NYT)

Kosovo

Mitrovica, ciudad de Kosovo (Reuters)

El 17 de febrero de 2008 Kosovo se autoproclamó Estado con el apoyo significativo de países como Estados Unidos y miembros de la Unión europea. Aun así, la soberanía de Kosovo sigue siendo un tema de polémica, dado que naciones como Serbia, Rusia, España, entre otras, no lo reconocen como país independiente. Este territorio, con una población de aproximadamente 1.870.300 habitantes, ha sido escenario de intensos conflictos y disputas territoriales que se remontan siglos atrás.

La tensión entre Serbia y Kosovo tiene raíces en acontecimientos históricos como la Batalla de Kosovo de 1389, donde se enfrentaron fuerzas serbias contra el Imperio otomano. Esta contienda marcó el inicio de la influencia otomana en la región, donde la religión musulmana empezó a cobrar importancia, particularmente entre la etnia albanesa, mayoritaria en Kosovo. La diversidad étnica ha sido fuente de fricción, especialmente porque los serbios consideran que el territorio históricamente les pertenece.

Durante el siglo XX, los cambios políticos, especialmente tras la guerra de los Balcanes, la Segunda Guerra Mundial y la disolución de Yugoslavia, jugaron un papel crucial en la búsqueda de autonomía de Kosovo. Pese a obtener cierta autonomía dentro de Serbia, el anhelo de independencia se mantuvo, desembocando en la guerra de Kosovo de 1999, donde la intervención de la OTAN fue decisiva para el cese de hostilidades. Finalmente, Kosovo proclamó su independencia en 2008, logrando el reconocimiento de 97 países, aunque enfrentando aún el rechazo de importantes actores internacionales como Rusia, China, India, Brasil y cinco países de la UE.

Independencia de Kosovo 2008

Montenegro

Esta es Budva, ciudad de Montenegro. (Getty Images)

Montenegro se convirtió oficialmente en el miembro del panorama internacional, tras un referéndum celebrado en mayo de 2006 donde el 55,5% de la población votó a favor de la independencia de la entonces unión estatal con Serbia. Esta decisión histórica finaliza las relaciones formales con ese país, establecidas desde 2003, y marca la emergencia de la primera nación en Europa en más de una década. La votación contó con una participación récord del 86,3% de los ciudadanos elegibles, resaltando el ferviente deseo de autonomía entre los montenegrinos.

El camino hacia la independencia comenzó en 2003, cuando lo que quedaba de la ex Yugoslavia se dividió en Serbia y Montenegro, dejando abierta la posibilidad de un referéndum después de tres años. Esta votación no solo concluyó casi un siglo de vínculos formales entre las dos naciones sino que también cerró el último capítulo en la disgregación de la ex Yugoslavia, un proceso que comenzó en la década de los 90 con la independencia de varias repúblicas.

Independencia de Montenegro (21/5/2006) (AP)

La decisión de independencia de Montenegro ha sido reconocida por Serbia, aunque con reservas, dado que implica la pérdida de su acceso al mar Adriático. A pesar de las posibles complicaciones, la separación se llevó a cabo sin violencia, un logro notable dada la historia de conflictos en la región durante los 90. Además, la Unión Europea, que en su momento intentó prevenir esta división por miedo a nuevos conflictos, ha dado su visto bueno, con la Comisión Europea anunciando su intención de recomendar el inicio de conversaciones para una posible incorporación de Montenegro al bloque europeo.