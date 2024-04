Hezbollah lanzó 40 misiles contra Israel en medio de las crecientes tensiones por un posible ataque de Irán (X: @sentdefender)

La milicia terrorista chií libanesa Hezbollah confirmó a última hora del viernes el lanzamiento de “decenas” de misiles contra Israel, tras haber registrado ofensivas previas contra sus bases. La maniobra se produjo cerca de las 20:00 hora local, principalmente en la zona de Al Zaoura, en los Altos de Golán.

“En respuesta a los ataques del enemigo contra las aldeas y hogares civiles del sur, incluida la reciente agresión contra las localidades de Al Taybeh y Ayta al Shaab, los combatientes de la Resistencia Islámica bombardearon los búnkeres de artillería del enemigo en Al Zaoura con decenas de cohetes Katyusha”, indicó el movimiento en un comunicado que reiteró que la acción se realizó también “en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza”, como aseguran desde el pasado 7 de octubre.

El Ejército de Israel también confirmó la intromisión de los proyectiles enemigos y precisó que se identificaron, por lo menos, unos 40 lanzamientos desde el territorio libanés. Celebró, sin embargo, que “algunos fueron interceptados” -dos de ellos eran drones explosivos- mientras que los restantes “cayeron en zonas abiertas”, por lo que no se registraron daños o heridos.

La mayoría de los misiles fueron interceptados por la Cúpula de Hierro (REUTERS)

Videos difundidos en redes sociales muestran el oscuro cielo invadido por los misiles enemigos y el momento exacto en el que son neutralizados por la Cúpula de Hierro.

En las horas previas, las Fuerzas de Defensa habían lanzado maniobras sobre objetivos del grupo pro iraní en Aita el-Shaab, a aproximadamente un kilómetro de la frontera, así como en la localidad de Taybeh, en Marjeyoun, también en el sur, con el fin de “eliminar una amenaza”.

También, este lunes, las tropas confirmaron la muerte del comandante de las fuerzas Radwan en la región de Hajir, el cuerpo de élite de Hezbollah, identificado como Ali Ahmed Hasin, junto con otros combatientes.

“Durante la noche, aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel atacaron y eliminaron a Ali Ahmed Hassin” así como a dos milicianos “bajo su mando”, señalaron en un comunicado en el que precisaron que Hassin tenía, dentro del grupo, un rango equivalente al de comandante de brigada y había sido el “responsable de planificar y perpetrar ataques” contra civiles israelíes en el norte del país.

Este intercambio de fuego, sin embargo, se produce en un momento de creciente tensión entre Tel Aviv y Teherán, luego de que el régimen persa amenazara con un ataque sobre objetivos del Estado judío en represalia por el ataque a su embajada en Damasco.

Israel está a la espera de un ataque por parte de Irán, en represalia por la ofensiva a su Embajada en Siria (AP)

Este viernes, la Casa Blanca consideró que las advertencias del régimen persa son, en efecto, “reales” y “factibles” y, por tanto, se está haciendo un seguimiento “muy, muy de cerca” y hasta se está reforzando su presencia en Oriente Medio para garantizar una respuesta adecuada.

“Estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses”, comentó una fuente de la Casa Blanca.

Según citó The Wall Street Journal a una fuente familiarizada con el asunto, el gabinete de Benjamin Netanyahu estaría esperando un ataque directo contra el norte o el sur del país este mismo viernes o el sábado. Otra persona, no obstante, aseguró que el régimen de Teherán sigue discutiendo sus planes de ataque y aún no ha tomado una decisión final.

(Con información de EFE y Europa Press)