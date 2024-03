La residencia de Freddie Mercury en Londres salió a la venta por USD 38 millones

Garden Lodge, la residencia de Freddy Mercury a las afueras de Londres

Mary Austin recuerda la primera vez que vio Garden Lodge. Ella acompañaba a su amigo Freddie Mercury mientras él buscaba casa en Londres en 1980.

“Era un día de verano, los niños jugaban en el jardín y yo estaba detrás de Freddie cuando entramos. Había mucho silencio y paz, y eso continuó por toda la casa”, dice Austin, hablando en exclusiva con Bloomberg News desde el interior. la propiedad de Kensington. Ella dice que él decidió comprar la casa ese mismo día.

“Freddie salió y dijo: ‘Dígales que lo retiren del mercado’. Les daré el precio que piden ahora’”, dice.

Austin dice que Mercury estaba buscando un escape en Londres, un lugar donde pudiera crear y trabajar en su música en paz sin ser acosado por los medios, y Garden Lodge era para él. “La prensa lo había estado persiguiendo para que saliera del closet, y él no lo hizo, y ¿por qué debería hacerlo? Y esto le dio la maravillosa sensación de que podía crear, vivir y tener privacidad aquí”, dice.

Austin heredó la propiedad de Mercury tras su muerte en 1991 y ha estado viviendo aquí desde entonces. Ella dice que al principio no estaba segura de si sería saludable para ella vivir en la casa en medio del dolor por su prematuro fallecimiento. Pero se dio cuenta de que podía hacer una vida en Garden Lodge y que no necesitaba dejarlo ir “durante bastantes años”.

“En realidad, solo fue mi casa de nombre”, dice Austin, con la voz llena de emoción. “Había trabajado en la casa con él y para él, y siempre será suya. Era su sueño, era su visión”.

Austin, de 72 años, decidió poner la propiedad a la venta con Knight Frank por 30 millones de libras(38 millones de dólares). Esto sigue a una subasta enormemente exitosa en Sotheby’s en septiembre pasado en la que se recaudaron más de 50 millones de dólares vendiendo las pertenencias de Mercury, y una parte de las ganancias benefició a Mercury Phoenix Trust y a la Fundación Elton John contra el SIDA.

La casa, cuando la vi a mediados de febrero, estaba casi vacía. Pero el diseño y los detalles, como la pintura de color amarillo cítrico en las paredes y los espectaculares espejos art déco en el vestidor de la estrella de rock, están tal como los dejó Mercury. Es un tributo al gusto propio de Mercury.

El plan era hacer la subasta y luego pensar en vender la casa, dice Austin. “La subasta fue enorme. Y no estaba segura de cómo me sentiría en ese momento. Pero me di cuenta de que había llegado el momento”. Austin dice que ahora está sola en la casa, que sus hijos han crecido y viven en otro lugar, y siente que es hora de comenzar un nuevo capítulo en su vida y seguir adelante. Después de un año vertiginoso, dice que esta será su última entrevista.

Los objetos y arte coleccionados por Mercury fueron subastados beneficiando fundaciones contra el SIDA. (Frank Knight)

Recorriendo la casa

Garden Lodge está justo después de Cromwell Road, en el corazón del exclusivo Kensington, pero es completamente privado, apartado de la tranquila calle residencial y protegido por un muro de seguridad de ladrillo eduardiano de 8 pies coronado por una cerca con púas aún más alta, con cámaras a su alrededor. La famosa puerta verde de la pared, que actuaba como santuario para los fans de Mercury que garabateaban mensajes en ella, se vendió en la subasta de Sotheby’s por 412.750 libras esterlinas. Hay otra puerta ahora protegida por una carcasa transparente.

Justo al otro lado de la puerta se encuentra un jardín de inspiración japonesa con magnolias en flor, una pérgola de madera y un estanque de carpas. Todo el efecto, una vez dentro de los muros cerrados, se siente como un retiro campestre, con los altos muros bloqueando el ruido de las calles. No te sentirás como si estuvieras a sólo 10 minutos a pie de la popular Kensington High Street, en medio del excelente centro de Londres.

“Freddie tenía una visión absoluta para el jardín. Lo que le vino a la mente fue Kyoto Gardens: quería recrear ese ambiente tranquilo”, dice Austin, recordando algunos “recuerdos muy especiales” de almorzar con Mercury al aire libre en los días soleados junto al estanque.

La propiedad ofrece ocho dormitorios y la casa-estudio de Mercury tiene un impresionante exterior de ladrillo. Una vez dentro de la entrada principal, a la izquierda está lo que el cantante llamó la sala japonesa, uno de los dos espacios principales. Tiene puertas dobles que dan al jardín y era su espacio de reflexión personal, dice Austin. “Sabíamos que no debíamos molestarlo cuando estuviera allí”.

La planta baja también tiene un comedor donde Mercury solía organizar cenas, con menús planificados y planos de asientos escritos a mano, incluido un espacio para su gato Oscar. Mercury estuvo increíblemente involucrado en el diseño de la habitación; Incluso pintó él mismo los diseños en la pared.

“No pudo lograr que el decorador coincidiera con las ideas que tenía en la cabeza, así que tuvo que hacerlo él mismo”, dice Austin, y agrega que Mercury hizo un diseño con rosas, verdes y amarillos en la pared.

Ocupando la mayor parte de la planta baja se encuentra el salón del estudio, con sus pisos de madera, paredes amarillas y una chimenea de piedra ornamentada. Esta sala albergaba el piano de media cola Yamaha de Mercury, en el que escribió Bohemian Rhapsody; se vendió por 1,7 millones de libras esterlinas en Sotheby’s. Austin recuerda haber empujado el piano a diferentes lugares de la habitación con Mercury, tratando de encontrar la ubicación ideal al mudarse.

Un piano de media cola Yamaha G2 en el que Freddie Mercury compuso "Bohemian Rhapsody" es exhibido el 3 de agosto de 2023, en Londres. El piano se subastó por más de 2 millones de dólares el 6 de septiembre en Sotheby's. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Aquí estaba la sala principal para el entretenimiento, y hay una escalera en el borde de la sala que conduce a un área de bar en el piso de arriba, donde alguien que toma una copa puede observar la fiesta que se desarrolla abajo. Sus ventanas de dos pisos llenan la habitación de luz y dan al amplio jardín y su gran cantidad de árboles topiarios.

Austin dice que no fue a todas sus fiestas, pero recuerda una fiesta de sombreros que, según sus palabras, fue “un poco completa”.

“Diseñó un sombrero para todos y los hizo hacer todos”, dice. “Él te daría un sombrero, o podrías elegir entre dos o tres dependiendo de lo que sintiera por ti ese día”.

Además de los generosos espacios de entretenimiento, la planta baja tiene un guardarropa y una cocina, con electrodomésticos modernos, alejada del comedor. Hay un discreto cuarto de servicio al lado que ha servido como área de partos y, cuando lo vi, un lugar para que durmieran los gatos de Austin.

Arriba, la suite principal de cuatro partes de Mercury se encuentra al final de un pasillo alfombrado con una gruesa alfombra color crema. Una vez que ingresas, estás rodeado de espejos del piso al techo en un vestidor art deco. Las puertas con espejos esconden ingeniosamente armarios donde guardaba su ropa, incluidos sus famosos trajes escénicos. Del lado del vestidor hay dos baños completos en suite, uno de ellos con FM grabado en el mármol. Justo más adelante, unas puertas corredizas con espejos se abren al espacio del dormitorio, con una terraza con vistas al jardín y a los tranquilos espacios de Kensington.

Hay un fuerte sentido de personalidad y sentido del tiempo en toda la casa, como el mármol rosa claro y la bañera verde en el baño de visitas o el estilo teatral del salón. No es un lienzo en blanco y eso es parte de lo que lo hace tan especial.

Antes de Freddie

Queen’s Mercury fue el ocupante más famoso de Garden Lodge, pero no fue la única persona creativa que vivió allí. La propiedad neogeorgiana fue construida a principios del siglo XX como casa y estudio combinados para el pintor Cecil Rea y la escultora Constance Halford.

Otros propietarios fueron Peter Wilson, ex presidente de la casa de subastas Sotheby’s, y el agente de inteligencia británico convertido en comerciante de arte Tomás Harris. Es fácil imaginar sus propias fiestas en Garden Lodge, con artistas y espías mezclándose en el salón del estudio y las celebraciones desbordándose en el jardín.

Cuando Mercury compró la casa, era propiedad de un miembro de la prestigiosa familia de banqueros Hoare. Antes de su cambio de imagen de color amarillo cítrico, el comedor era el lugar donde guardaban su caja fuerte.

La residencia de Mercury fue diseñada por el propio artista, debido a que sus deseos no fueron plasmados por los agentes que contrató. (Frank Knight)

“Señor. Hoare nos estaba llevando y yo estaba fascinado”, dice Austin. “Dijo: ‘Oh, esta es la caja fuerte’. Mi padre siempre duerme en el banco, y cuando no puede dormir en el banco, trae todo el dinero aquí'”.

Ahora que la propiedad ha sido vaciada de la mayoría de las posesiones de Mercury, estar en la casa le recuerda a Austin cómo era a mediados de los años 80, cuando Mercury trabajaba con el arquitecto y diseñador Robin Moore Ede para hacer suya la casa.

“De hecho, hemos revitalizado el lugar hasta dejarlo casi como era antes de que trasladara aquí su piano y sus pertenencias. Estuvo terminado al menos un año antes de que él se mudara allí”, dice Austin. “Yo vendría aquí a trabajar, vendría aquí a supervisar, estaría aquí la mayor parte del tiempo. Y de repente me encuentro de nuevo en 1985″.

El futuro de Garden Lodge

Austin fue por primera vez a Knight Frank y exploró la posibilidad de vender la casa hace 25 años, aunque no estaba del todo lista para desprenderse de ella en ese momento y, dice, apreció que el agente con el que habló se asegurara de preguntarle si estaba segura de una venta. Ahora lo es, dice, y está asumiendo el hecho de que un futuro comprador probablemente hará cambios en la propiedad.

“Lo último que quieres es que alguien diga: ‘Sí, lo compraré’, lo explote y lo demuele”, dice. “Esto es único y tiene su belleza, y sé que tiene un propósito para alguien; lo tenía para Freddie”.

Los posibles compradores deben comunicarse con Paddy Dring o James Pace en Knight Frank para obtener detalles exactos de la propiedad. La agencia no compartió los diseños, los metros cuadrados y el tamaño del lote y no se pondrán a disposición del público por razones de privacidad, dicen. El listado en sí no se publicará en línea.

Dring dice que la propiedad en sí es una pieza de historia cultural, pero sería notable incluso sin su famoso propietario. Es increíblemente raro ver una casa tan grande y no modernizada en el centro de Londres con un jardín maduro, dice. “Es increíblemente especial y completamente único”.

Mesa auxiliar con tapa de mármol con fotografías de Freddie Mercury y su gato, propiedad de Freddie Mercury, a subasta en Sotheby's grosby

Kensington también es un lugar muy solicitado. Después de Mayfair, fue la zona de Londres con más ventas por encima de los 10 millones de libras esterlinas en 2023, según Knight Frank. El precio de venta medio de una vivienda unifamiliar en Kensington el año pasado fue de unos 18 millones de libras esterlinas, según datos de Rightmove. Ventas recientes de propiedades comparables cercanas al precio de venta de £ 30 millones incluyen propiedades con la misma cantidad de habitaciones en el cercano Holland Park, ambas renovadas recientemente y con piscinas, pero sin ningún sello de leyenda del rock.

En cuanto a quién ve Austin comprando la casa, tiene la sensación de que será otro artista. “Si no es otra creatividad, debería ser porque lo es, tiene esa atmósfera”, dice. “Podría haber un comprador con un modus operandi similar al de Freddie”.

Pero, continúa, señalando el gran salón, ahora sin piano, “Una vez que has vendido, has vendido. Supongo que no puedes aferrarte al pasado para siempre. Me iré con eso muy cálido en mi corazón”.

