Israel advirtió ante la ONU que el régimen de Irán aceleró el envío de armas al grupo terrorista Hezbollah a través de Siria

Un combatiente de Hezbollah se encuentra frente a una artillería antitanque en Juroud Arsal, en la frontera entre Siria y el Líbano (REUTERS/Ali Hashisho/Archivo)

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, advirtió que el régimen de Irán ha acelerado sus envíos de armas al grupo terrorista Hezbollah a través de Siria desde que comenzó la guerra en Gaza,

El funcionario, en una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo también que Israel tiene un “derecho inherente a defender su territorio y a sus ciudadanos”.

Katz aseguró que Teherán comete “graves violaciones” de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como violaciones de las resoluciones 2231 y 1540.

“En los últimos meses, mientras Israel está inmerso en un conflicto armado en numerosos frentes, Irán está acelerando el ritmo de sus transferencias de armas a Hezbollah. Irán lo está haciendo por tierra, utilizando la porosa frontera sirio-libanesa, así como por aire y mar, en violación de la RCSNU 1701″, afirmó el ministro.

El líder de Hezbollah en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, aparece en una pantalla mientras se dirige a sus seguidores durante una ceremonia en honor a los combatientes muertos en la reciente escalada con Israel, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 3 de noviembre de 2023. REUTERS/Mohamed Azakir/Archivo

Según Katz, los envíos incluyen componentes para sistemas de defensa antiaérea, aviones no tripulados (incluidos el Shahed-101 y el Shahed-136) y varios misiles diferentes (entre ellos el Mini-Ababil y el interceptor antiaéreo 358).

“Irán es la cabeza de la serpiente. No seremos pacientes mucho más tiempo para una solución diplomática en el norte. Si la dramática información de inteligencia que revelamos al Consejo de Seguridad no produce cambios, no dudaremos en actuar”, escribió este viernes en su cuenta de X.

Benjamín Netanyahu reveló los detalles de su plan después de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló por primera vez, y tras cuatro meses y medio de guerra en Gaza, su plan para “el día después” del conflicto, en el que detalló una Franja desmilitarizada, cuya seguridad dependerá de Israel y en la que no exista la UNRWA.

En un documento, presentado ante el gabinete de guerra para su aprobación y publicado este viernes por la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu recordó los objetivos a corto plazo: destruir las capacidades militares y la infraestructura gubernamental tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, liberar a los rehenes e impedir que Gaza vuelva a ser una amenaza.

Soldados israelíes operan, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, en la Franja de Gaza, 8 de febrero de 2024. REUTERS/Dylan Martinez/Archivo

A mediano plazo, el mandatario anunció una Franja donde Israel mantendrá la libertad de operaciones militares “sin límite de tiempo”, con un perímetro de seguridad en la divisoria y el control israelí de la frontera entre Gaza y Egipto para evitar la reaparición de “elementos terroristas en la Franja de Gaza”.

“La ‘Valla Sur’ funcionará, en la medida de lo posible, en cooperación con Egipto y con la asistencia de Estados Unidos, y se basará en medidas para impedir el contrabando procedente de Egipto, tanto subterráneo como aéreo, incluido el cruce de Rafah”, detalla el documento.

También, Israel dice que mantendrá el control de seguridad sobre Cisjordania y Gaza, mientras que en el enclave “habrá una desmilitarización completa”, mas allá de lo necesario para mantener el orden público.

El respeto a la administración civil y el orden público, estarían reguladas por funcionarios locales con experiencia administrativa alejados de “países o entidades que apoyen el terrorismo y no recibirán pago de ellos”, dice el documento, que anuncia un “programa integral” de lo que llama desradicalización de las instituciones religiosas y educativas en el enclave, con la ayuda de otros países árabes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con soldados de reserva y comandantes de la División de Judea y Samaria de las FDI, 43º Batallón, en la Brigada Binyamin, en la comunidad de Eli. Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Archivo

A largo plazo, Netanyahu insistió en la negativa de un Estado palestino o de los “dictados internacionales sobre un acuerdo permanente” y previó el fin de la Agencia de la ONU para los refugiados (UNRWA), “cuyos agentes estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre”, repite el texto.

“Israel trabajará para detener las actividades de la UNRWA en la Franja de Gaza y reemplazarlas con agencias de ayuda internacionales responsables”, detalla el plan.

(Con información de EFE y Europa Press)