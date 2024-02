Estados Unidos criticó el anuncio de Israel para expandir los asentamientos en Cisjordania

Foto archivo. Vista de uno de los asentamientos de colonos israelíes (EFE/ Manuel Bruque)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este viernes que la expansión de los asentamientos en Cisjordania es “inconsistente” con el Derecho Internacional, lo que revierte la política establecida durante la era Trump.

“Nuestra Administración mantiene una firme oposición a la expansión de los asentamientos. Y a nuestro juicio, esto sólo debilita, no fortalece, la seguridad de Israel”, ha indicado en una rueda de prensa desde la capital de Argentina, Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino, Javier Milei.

Blinken ha defendido que este posicionamiento sobre los asentamientos -a los que ha definido como “contraproducentes para alcanzar una paz duradera” en la región- se ha mantenido “tanto bajo administraciones republicanas como demócratas”, según ha recogido la cadena CNN.

Sus palabras vienen a revertir el giro histórico que dio la Administración del ex presidente Donald Trump, cuando el entonces secretario de Estado Mike Pompeo determinó que la creación asentamientos judíos en Cisjordania no era “per se una violación del Derecho Internacional”.

En este sentido, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha matizado en rueda de prensa que “si hay una administración que fue inconsistente” al respecto “es la anterior”, en alusión al mandato de Trump.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, pidió el jueves la construcción de nuevas viviendas en Cisjordania después de que hombres armados palestinos mataran a un israelí de unos 20 años y dejaran a otras seis personas heridas.

Según informaciones recogidas por la emisora Kan, la construcción incluye hasta 2.350 viviendas en Maale Adumim, al este de Jerusalén, otras 300 en Kedar, al sureste de Jerusalén Este, y un total de 694 en Efrat, ubicado en la gobernación de Belén.

Benjamín Netanyahu presentó el jueves por la tarde a su gabinete de Seguridad el primer plan para la “posguerra” con Hamas, el cual incluye el mantenimiento del “control de seguridad” de Israel en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada (Europa Press/Contacto/Avi Ohayon/Israel Gpo)

En respuesta, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Shtayé, ha asegurado que esta acción es “un desafío escandaloso” a la comunidad internacional y “un socavamiento” de la solución de dos estados, ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Blinken agregó además que Estados Unidos se opone a una “reocupación” del enclave palestino de Gaza por parte de Israel al final del conflicto.

“No he visto el plan y me reservo mi juicio”, declaró Blinken en una conferencia de prensa con su homóloga argentina, Diana Mondino, en Buenos Aires, donde realiza una visita relámpago. “No debe haber una reocupación israelí de Gaza, no debe reducirse el tamaño del territorio de Gaza”, advirtió Blinken.

Benjamín Netanyahu presentó el jueves por la tarde a su gabinete de Seguridad el primer plan para la “posguerra” con Hamas, el cual incluye el mantenimiento del “control de seguridad” de Israel en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, posibilidad inmediatamente rechazada por la Autoridad Palestina -que administra parcialmente ese último territorio-.

El documento, que la agencia AFP pudo consultar el viernes, recuerda en el preámbulo los objetivos del ejército israelí en Gaza: desmantelar totalmente a Hamas y la Jihad Islámica y liberar a todos los rehenes aún detenidos en manos de los islamistas.

El ejército israelí “ejercerá control de seguridad sobre toda la zona al oeste de Jordania, incluida la Franja de Gaza” para “impedir el fortalecimiento de elementos terroristas allí” y frenar “las amenazas contra Israel”, subraya el documento. Israel conservará “su libertad de acción operativa en toda la Franja de Gaza, sin límite de tiempo”, sostiene.

Un portavoz de Mahmud Abás, el presidente de la Autoridad Palestina, afirmó que el plan propuesto por Netanyahu pretende “perpetuar la ocupación israelí de los territorios palestinos e impedir la creación de un Estado palestino”, algo que el gobernante israelí ya había rechazado públicamente.

Blinken señaló el viernes que “varios países de la región están trabajando juntos en un plan de posguerra para Gaza” y que se reunió recientemente con “socios árabes” al margen de una reunión del grupo G20 en Río y de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

(Con información de EP y AFP)