La misión de la ONU en el Líbano fue agredida por un grupo de residentes: un oficial resultó herido (REUTERS)

La misión de paz de la ONU que trabaja en el Líbano fue agredida por un grupo de residentes en dos oportunidades, en las últimas horas. Un oficial de la Fuerza Provisional para el país (UNIFIL por sus siglas en inglés) informó que uno de los empleados fue herido durante la noche del miércoles cuando los vecinos de Taybeh salieron a las calles para impedir su paso.

En este episodio, el trabajador, un soldado indonesio, resultó herido y el vehículo en el que viajaba junto a otros colegas fue dañado.

Asimismo, este jueves por la mañana otro de los convoyes de la UNIFIL fue bloqueado temporalmente por los civiles del este del Líbano que acabaron por liberar el paso sin antes golpear los automóviles con palos y rocas y protagonizar una breve discusión, precisó el portavoz de la agencia, Kandice Adriel.

Hasta el momento no se ha podido determinar la causa de los ataques y la milicia proiraní que controla el sur del país, Hezbollah, se mantiene en silencio sin adjudicarse las acciones. No obstante, estos no fueron los primeros cruces entre vecinos y oficiales de la paz de la UNIFIL que siguen trabajando por la vigilancia y la reducción de tensiones en la zona.

La ONU señaló que estos ataques constituyen una forma de violación a la Resolución 1701 y a la Ley libanesa e impiden el correcto desarrollo de sus tareas por la paz en la zona (REUTERS)

La ONU hizo un llamado a las autoridades nacionales para que investiguen las ofensivas e identifiquen a los responsables, para que sean llevados ante la Justicia.

Este tipo de acciones sobre “hombres y mujeres que sirven a la causa de la paz no sólo son condenables sino que, también, constituyen una forma de violación a la Resolución 1701 y a la Ley libanesa”, condenó la agencia y enfatizó en que “la libertad de movimiento del personal es vital ya que trabajamos para restaurar la seguridad y la estabilidad a lo largo de la Línea Azul”.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano fue creada en 1978 y, desde entonces, opera en el país con el objetivo de mantener la calma en el sur y, a la par de hacer cumplir dicha resolución acordada por el Consejo de Seguridad de la ONU que estableció, en 2006, tras la guerra entre Hezbollah e Israel, que la milicia chií se retiraría de la frontera y cesaría sus ataques en esta línea.

Sin embargo, Israel denunció en reiteradas oportunidades la violación de esta disposición, mucho más desde que estalló el conflicto con Hamas, el pasado 7 de octubre.

Desde que inició la guerra con Hamas, Hezbollah lanza casi a diario ofensivas contra Israel

En señal de apoyo al grupo terrorista palestino, Hezbollah lanza a diario decenas de ataques contra suelo israelí, obligando a las Fuerzas de Defensa a estar alerta en este segundo frente y dejando a miles de ciudadanos desplazados de sus hogares en el norte.

Sin ir más lejos, este jueves el sistema de defensa aérea del Ejército interceptó un drone que ingresó en los suburbios de Krayot, cerca de Haifa, desde el Líbano, además de varios misiles, también neutralizados en el área de Haifa y Acre.

Es por ello que, la víspera, el gabinete de guerra advirtió que sus tropas no dudarán en actuar si no cesan estas hostilidades.

“Todas las opciones están sobre la mesa para garantizar la seguridad del estado de Israel y devolver a los residentes del norte a sus hogares”, sostuvo Benny Gantz mientras el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, agregó que las tropas desplegadas en el norte están “en un nivel muy alto de preparación”, listas para intervenir en “una ofensiva, si es necesario”.

(Con información de Reuters)