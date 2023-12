Grupos de DDHH denunciaron que China está endureciendo la represión contra la disidencia

El jefe del régimen chino, Xi Jinping (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Cuando su esposo huyó de China en 2019 para escapar de la represión policial contra los disidentes, Lu Lina pensó que ella y su hijo pequeño pronto podrían reunirse con él para ponerse a salvo en el extranjero.

No sabía que se vería obligada a mudarse de casa, que su hijo de 8 años sería expulsado de la escuela y que la policía fronteriza le impediría salir del país durante los próximos tres años. Al final, la pareja tuvo que recurrir a solicitar el divorcio en China para eludir la prohibición de salida.

“Después de que mi esposo se fue, la policía nos dio muchos problemas en la vida”, dijo Lu desde Los Ángeles, donde la familia finalmente se reunió y se estableció a fines del año pasado. “Cada vez que los guardias fronterizos me detenían, me quitaban el teléfono, la billetera y todas mis cosas. No dieron ninguna explicación”.

El esposo de Lu, Liu Sifang, músico y exprofesor, fue uno de los activistas y abogados de derechos humanos chinos que fueron arrestados, obligados a esconderse o autoexiliados después de asistir a una reunión informal en 2019 para discutir sobre derechos humanos.

Los grupos de derechos humanos dicen que el castigo a la familia de Liu pone de relieve la represión cada vez más dura de Beijing contra la disidencia tanto dentro como fuera de China. Mientras los grupos conmemoraron este domingo el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, temen que la situación en el segundo país más poblado del mundo esté empeorando, no mejorando.

Los gobiernos occidentales no están presionando lo suficiente a China, dicen los grupos de derechos humanos, y una China más poderosa bajo el presidente Xi Jinping se ha vuelto más impermeable a la presión internacional.

La UE expresó su “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en China en su reciente gira por el país (Huang Jingwen/Xinhua vía AP)

“Si nos fijamos en el activismo independiente en la época en que Xi llegó al poder, en relación con lo que se puede ver ahora, lo que está inquietantemente claro es que el liderazgo de Xi buscó destruir a la sociedad civil y silenciar la disidencia, no solo dentro del país sino en todo el mundo, para garantizar que cualquiera que lo critique a él y al régimen tenga que pensarlo dos veces“, dijo Sophie Richardson, observadora de China desde hace mucho tiempo y ex directora de China de Human Rights Watch.

Un nuevo informe del grupo de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Roma, publicado el domingo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, alega que el gobierno de China ha intensificado el uso del “castigo colectivo” contra los seres queridos de los defensores de los derechos humanos en los últimos años.

“Bajo el mandato de Xi Jinping, China está cada vez menos dispuesta a permitir que los objetivos políticos abandonen el país, abofeteándolos a ellos y a sus familias con prohibiciones de salida, y utilizando métodos de represión transnacional para controlar a los que logran salir”, según el informe.

El documento, basado en entrevistas con más de una docena de activistas de derechos humanos e informes recopilados de los medios de comunicación, dijo que identificó al menos 50 casos de este tipo entre 2015 y 2022, incluida la detención, el desalojo de viviendas, el acoso o la agresión violenta a familiares de activistas.

El Día Internacional de los Derechos Humanos de este año, que conmemora los 75 años desde que las Naciones Unidas adoptaron el documento fundacional mundial para proteger los derechos de todas las personas en todas partes, se produce pocos días después de que los líderes de la UE visitaran China para una nueva ronda de conversaciones.

Si bien la cumbre se centró en el comercio y la guerra de Ucrania, la UE dijo que el bloque también expresó su “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en China. Ambas partes dijeron que acogían con beneplácito la reanudación de su diálogo sobre derechos humanos a principios de este año.

Esta foto sin fecha publicada por Safeguard Defenders muestra al disidente chino Liu Sifang y su esposa Lu Lina en Estados Unidos. Cuando su esposo huyó de China en 2019 para escapar de la represión policial contra los disidentes (Safeguard Defenders/AP)

Wang Lutong, jefe de asuntos europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que Beijing estaba dispuesto a continuar el diálogo, aunque también advirtió que “los derechos humanos no deben usarse como un palo para vencer a China”.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reiteró la defensa de larga data de China contra las críticas internacionales a su historial de derechos humanos. Beijing se opone a “cualquier intento de imponer los propios valores y modelos a los demás”, dijo en un simposio.

“Debemos rechazar cualquier intento de interferir en los asuntos internos de otros países o contener su desarrollo bajo el pretexto de los derechos humanos”, dijo. “China... abrió un nuevo camino para el desarrollo de los derechos humanos que se adapta a los tiempos cambiantes y se adapta a nuestras condiciones nacionales”.

Richardson, el experto en derechos de China, dijo que el diálogo sobre derechos entre la UE y China está muy lejos de lograr resultados reales para los disidentes.

“Es lo que prefiere la clase política porque no molesta demasiado a Beijing”, dijo. “Es el producto que la gente puede señalar y decir: ‘lo hicimos’”.

En abril, la policía china detuvo a Yu Wensheng, abogado de derechos humanos, y a su esposa Xu Yan cuando se dirigían a la oficina de la Unión Europea en Beijing para reunirse con el embajador de la UE.

Los grupos de derechos humanos dicen que la represión de Beijing contra la disidencia es cada vez más dura, tanto dentro como fuera de China (AP/ARCHIVO)

La pareja enfrenta cargos de subversión del poder estatal y de “buscar peleas y provocar problemas”, aunque no han recibido ningún documento legal que describa los cargos, según Bao Longjun, un defensor legal familiarizado con el caso.

Tales acusaciones vagas se presentan comúnmente contra activistas de derechos humanos en China, y los grupos de derechos humanos han notado un aumento este año en casos como el de Yu. Él y su esposa permanecen detenidos.

Otros defensores de los derechos humanos chinos, como el abogado de derechos humanos Wang Quanzhang, inhabilitado, siguen sufriendo hostigamiento por parte de las autoridades incluso después de haber sido puestos en libertad.

Liu, el disidente que huyó a Estados Unidos, describió lo difícil que fue estar separado de su esposa e hijo durante tres años. La pareja se ha vuelto a casar en Estados Unidos.

“Esos agentes de la ley usaron métodos tan crueles para tomar represalias contra mí porque logré salir”, dijo. “Están demostrando a personas como nosotros que esto es lo que podemos hacerles a ustedes y a su familia”.

(Con información de AP)