La tregua entre Israel y Hamas entra en su tercer día: se espera la liberación de otro grupo de rehenes

La campaña de terror de Hamas revela una vez más la verdadera cara del régimen iraní La vergonzosa glorificación del terrorismo por parte de Teherán, el uso de la distorsión del Holocausto y de falsas analogías nazis, y la instrumentalización de su minoría judía en peligro deja al desnudo al régimen de los ayatolas

Un retrato del lider supremo irani, Ali Khamenei (EFE)

Tras la mortífera campaña terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los funcionarios de la República Islámica de Irán y sus plataformas mediáticas no tardaron en glorificar la violencia y unirse a su veneno antisemita. Esto no es sorprendente dada la ayuda financiera y militar que el régimen iraní ha proporcionado a las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica Palestina (PIJ, por sus siglas en inglés) desde principios de la década de 1990. Tampoco sorprende que algunas figuras, a menudo calificadas de “reformistas” o “moderadas”, entre ellas el ex presidente iraní Mohammad Jatamí, también se hicieran eco de los argumentos del régimen al elogiar los atentados de Hamas como “un gran logro para el pueblo de Palestina”.