Lo que esconde el enigmático regreso de Prigozhin a Rusia

En esta imagen de archivo, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa de Prigozhin el 5 de mayo de 2023, el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, lanza un mensaje delante de varios cadáveres desde un lugar no revelado. (Oficina de Prensa de Prigozhin vía AP, archivo)

El líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeniy Prigozhin, regresó a Rusia, según informó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, lo que plantea nuevas preguntas sobre el acuerdo secreto que evitó que enfrentara cargos de insurgencia por su fallido levantamiento, que desafió la autoridad del presidente ruso Vladimir Putin.

El miércoles 5 de julio, el diario Izvestia recibió imágenes de registros en la casa de Prigozhin, el fundador de Wagner PMC. Durante la operación, se encontró un armas, varios pasaportes, pelucas, lingotes de oro y dinero en efecto. Estos registros se llevaron a cabo tanto el 24 de junio como el 5 de julio, arrojando luz sobre las actividades y posesiones del líder mercenario.

Según Lukashenko, Prigozhin regresó a su hogar en San Petersburgo para recuperar el dinero y las armas confiscadas por los servicios de seguridad rusos. Fuentes locales confirmaron la presencia de Prigozhin en Rusia y afirmaron que ha reclamado personalmente su propiedad, incluyendo una pistola honoraria Glock que le fue otorgada por el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.

El regreso de Prigozhin a Rusia plantea incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo secreto que permitió evitar la persecución al trasladarse a Bielorrusia. Lukashenko admitió que aún no se llegó a un acuerdo definitivo sobre su reubicación, lo que sugiere que el futuro del líder mercenario y su grupo sigue siendo incierto, informó The Washington Post.

La rebelión armada del Grupo Wagner, ocurrida el 23 de junio, representó un desafío directo a las autoridades rusas y al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En respuesta, el presidente Vladimir Putin dirigió un mensaje a la nación, prometiendo defender el país y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ese mismo día, Lukashenko mantuvo negociaciones con el Grupo Wagner, en colaboración con su homólogo ruso, para evitar un derramamiento de sangre en territorio ruso. Como resultado de estas negociaciones, se alcanzó un acuerdo aceptable que garantiza la seguridad de los mercernarios.

FOTO DE ARCHIVO: El jefe de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, abandona la sede del Distrito Militar Sur en medio de la retirada del grupo de la ciudad de Rostov del Don, Rusia. 24 de junio, 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

A pesar de la controversia y las críticas recibidas, Prigozhin aún conserva influencia en Rusia debido al éxito y la eficacia del Grupo Wagner en Ucrania. No obstante, Putin ha planteado públicamente la posibilidad de investigarlo por posibles delitos financieros relacionados con los contratos que sus empresas tenían con el gobierno ruso. La investigación en curso ha generado incertidumbre sobre su futuro y su posición en la élite rusa.

Las acciones recientes de Prigozhin también han sido objeto de una campaña coordinada de desprestigio por parte de los medios de comunicación pro-Kremlin. Se han difundido videos y fotos de su lujosa residencia, mostrando grandes sumas de dinero en efectivo, armas, pasaportes falsos y pelucas utilizadas para disfraces. Estos informes pretenden socavar su popularidad, que había aumentado antes de su levantamiento.

La situación en curso plantea numerosas interrogantes sobre el destino de Prigozhin, la continuidad de Wagner como una fuerza de combate efectiva y las implicaciones para la política y la seguridad en la región. A medida que se desarrollen los acontecimientos, se espera que se obtengan más detalles sobre el acuerdo secreto, el papel de Prigozhin en Rusia y el futuro de Wagner.

ON HOLD TO GO WITH RUSSIA BELARUS WAGNER STORY FILE Efectivos de la guardia del Grupo Wagner están frente a un tanque en una calle de Rostov, Rusia, 24 de junio de 2023. (Vasily Deryugin, Kommersant Publishing House via AP, File)

Hasta el momento, las autoridades rusas han guardado silencio sobre el paradero actual de Prigozhin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no siguen sus movimientos y que no tienen la capacidad ni el deseo de hacerlo.

Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora política R.Politik con sede en París, ha sugerido que el Kremlin está permitiendo a Prigozhin permanecer en Rusia para que pueda ocuparse de sus complejas operaciones comerciales, que son de interés estatal. Según Stanovaya, esto no se debe a que Putin tema a Prigozhin o porque no tenga otras opciones, sino porque considera que esta es la opción más sencilla y no ve a Prigozhin como una amenaza para él.

El levantamiento de Prigozhin ha generado una reacción mixta en Rusia. Mientras algunos consideran que la decisión de Putin de retirar los cargos de insurgencia contra Prigozhin muestra debilidad, otros creen que el presidente ha evitado una crisis mayor y ha minimizado las consecuencias inmediatas. Sin embargo, aún queda por verse cómo se desarrollarán los acontecimientos y cómo Wagner será reemplazado en Ucrania y en sus operaciones en África.

Alexander Lukashenko ha indicado que el acuerdo que permite a Prigozhin y a Wagner trasladarse a Bielorrusia está siendo observado, pero aún no se han resuelto todos los detalles. Lukashenko ha insinuado que Putin podría revocar el acuerdo, lo que agrega más incertidumbre al futuro de Prigozhin y su grupo.

A medida que se desvelen más detalles sobre esta compleja situación, la comunidad internacional estará atenta a los movimientos de Prigozhin, las decisiones de Putin y las implicaciones que esto pueda tener para la seguridad y la política en Rusia y en la región. El destino de Wagner y su futuro como una fuerza de combate eficaz también serán aspectos cruciales que se vigilarán de cerca en los próximos días.

