Murieron 13 bebés en un sólo día en un orfanato de Sudán porque no hay quién los atienda en medio de la guerra

Decenas de bebés mueren en un orfanato de Jartum

En los días posteriores al estallido de la guerra en Khartoum, el doctor Abeer Abdullah corría entre las habitaciones del orfanato más grande de Sudán, tratando de cuidar a cientos de bebés y niños pequeños mientras los combates mantenían alejado a todo el personal excepto a un puñado. Los gritos de los niños resonaron en el edificio en expansión mientras los fuertes disparos sacudían los alrededores, dijo.

Luego vinieron oleadas de muertes. Estaban los bebés alojados en los pisos superiores del orfanato estatal, conocido como Mygoma. Sin suficiente personal para cuidarlos, sucumbieron a la desnutrición severa y la deshidratación, dijo el médico. Y estaban los recién nacidos ya frágiles en su clínica médica en la planta baja, algunos de los cuales murieron después de desarrollar fiebre alta, dijo.

“Necesitaban ser alimentados cada tres horas. No había nadie allí”, dijo Abdullah, hablando por teléfono desde el orfanato, con el llanto de los bebés llorando de fondo. “Tratamos de administrar terapia intravenosa, pero la mayor parte del tiempo no pudimos rescatar a los niños”.

Las muertes diarias aumentaron a dos, tres, cuatro y más, dijo Abdullah. Al menos 50 niños, al menos dos docenas de ellos bebés, han muerto en el orfanato en las seis semanas desde que estalló la guerra a mediados de abril, según Abdullah. Eso incluye al menos 13 bebés que murieron el viernes 26 de mayo, dijo.

Un alto funcionario del orfanato confirmó esas cifras y un cirujano que se ofreció como voluntario en las instalaciones durante la guerra dijo que hubo al menos varias docenas de muertes de huérfanos. Ambos dijeron que las muertes eran en su mayoría de recién nacidos y otros menores de un año. Los tres mencionaron la desnutrición, la deshidratación y las infecciones como las principales causas.

Hubo más muertes durante el pasado fin de semana. Reuters revisó siete certificados de defunción fechados el sábado o el domingo que fueron compartidos por Heba Abdullah, una huérfana convertida en cuidadora. Todos mencionaron la insuficiencia circulatoria como la causa de la muerte, y todos menos uno también mencionaron la fiebre, la desnutrición o la sepsis como causas contribuyentes.

Una vista desde el interior de un orfanato en Jartum, Sudán, en esta imagen del folleto publicada el 20 de abril de 2023. Para coincidir con el informe especial SUDÁN-POLÍTICA/ORFANATO Cortesía del Dr. Abdallah Adam/Folleto a través de REUTERS

Las escenas de bebés muertos en sus cunas han sido “aterradoras”, dijo Abdullah. “Es muy doloroso.”

Reuters habló con otras ocho personas que han visitado el orfanato desde que comenzó la guerra o han estado en contacto con otros visitantes. Todas las condiciones mencionadas se han deteriorado gravemente y las muertes se han disparado.

Entre ellos se encuentra Siddig Frini, gerente general del Ministerio de Desarrollo Social del estado de Khartoum, que supervisa los centros de atención, incluido el presupuesto, el personal y los suministros. Reconoció un aumento en las muertes en Mygoma, atribuyéndolo principalmente a la escasez de personal y los cortes de energía recurrentes causados por los combates. Sin ventiladores de techo y aire acondicionado que funcionen, las habitaciones se vuelven sofocantes en el caluroso clima de mayo de Khartoum, y la falta de energía dificulta la esterilización del equipo.

Frini y el director del orfanato, Zeinab Jouda, remitieron las preguntas sobre el número total de muertos a Abdullah, el jefe médico de Mygoma. Jouda dijo que estaba al tanto de más de 40 muertes y dijo a Reuters que los combates mantuvieron alejados a los cuidadores, conocidos como niñeras, y al resto del personal en los primeros días de la guerra. A partir del viernes 26 de mayo, dijo que hay discusiones en curso sobre la evacuación de los huérfanos fuera de Khartoum.

Mohammed Abdel Rahman, director de operaciones de emergencia del Ministerio de Salud de Sudán, dijo que un equipo está investigando lo que está sucediendo en Mygoma y dará a conocer los resultados una vez que haya terminado.

La zona sigue siendo peligrosa. A fines de la semana pasada, los ataques aéreos y la artillería azotaron el distrito donde se encuentra Mygoma, según Abdullah, el médico, y otros dos. Luego de una explosión en un edificio vecino, los bebés tuvieron que ser evacuados de una de las habitaciones del orfanato, dijo la cuidadora Heba Abdullah.

VÍCTIMAS INVISIBLES DE UNA GUERRA MÁS GRANDE

Los bebés muertos de Mygoma se encuentran entre las víctimas invisibles de la guerra en Sudán, el tercer país más grande de África por área. La lucha ha matado a más de 700 personas, herido a miles y desplazado al menos a 1,3 millones de personas dentro de Sudán o países vecinos, según Naciones Unidas.

Es probable que el número real de muertos sea mayor. Muchas de las oficinas gubernamentales y de salud que rastrearían las muertes en Khartoum, donde los combates han sido más intensos, han dejado de funcionar. El Ministerio de Salud de Sudán ha registrado por separado cientos de muertes en la ciudad de El Geneina en la región de Darfur, donde también ha estallado la violencia.

La guerra estalló en Khartoum el 15 de abril entre el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan y el comandante paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Los dos se habían estado preparando para firmar una nueva transición política a elecciones bajo un gobierno civil. Juntos habían derrocado a un gobierno civil en un golpe de octubre de 2021.

El 20 de mayo, las dos partes firmaron un acuerdo de alto el fuego de siete días para permitir la entrega de ayuda humanitaria. El acuerdo trajo un respiro de los intensos combates en la capital sudanesa, pero aumentó poco la ayuda.

Los representantes del ejército y RSF no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sudán, con una población de alrededor de 49 millones, se encuentra entre los países más pobres del mundo. Los combates han golpeado su ya sobrecargada infraestructura de atención médica y de otro tipo, incluidos hospitales y aeropuertos. Casi 16 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria antes de que comenzara la guerra. Esa cifra ahora ha saltado a 25 millones, según las Naciones Unidas. Más de dos tercios de los hospitales en áreas de combate están fuera de servicio, según la Organización Mundial de la Salud.

El cuerpo de un bebé yace envuelto en un material blanco después de morir en un orfanato en Khartoum, Sudán, en esta imagen del folleto publicada el 27 de mayo de 2023. Heba Abdullah/Handout vía REUTERS

Emad Abdel Moneim, gerente general de al-Dayat, el hospital de maternidad más grande de Sudán, dijo que el personal del hospital tuvo que mudarse a fines de abril debido a la guerra. Dijo que el personal movió a una gran cantidad de pacientes, pero tuvo que dejar algunos atrás: aquellos con ventiladores e incubadoras. Evacuarlos habría requerido ambulancias bien equipadas, que no estaban disponibles. Dijo que alrededor de nueve bebés murieron, además de un número no especificado de adultos en la unidad de cuidados intensivos. Otras dos fuentes confirmaron que algunos pacientes se quedaron atrás, pero dijeron que no tenían información sobre las muertes.

Cuando se le preguntó acerca de las muertes en el hospital de maternidad, Abdel Rahman, el funcionario del Ministerio de Salud Nacional, dijo que no estaba al tanto de ninguna y que dudaba de que los pacientes se quedaran atrás y se negó a dar más detalles.

Subrayando las consecuencias para la salud de los sudaneses de todas las edades, también ha habido muertes en un centro de atención para ancianos en Khartoum, según el trabajador de atención Radwan Ali Nouri. Dijo que cinco de los ancianos residentes del centro al-Daw Hajoj han muerto debido al hambre y la falta de atención. Nouri compartió una fotografía de lo que dijo que era el cuerpo cubierto de un residente que había muerto esa mañana.

Frini, el funcionario de desarrollo social del estado de Khartoum, dijo que las muertes reportadas en el centro de cuidado de ancianos están dentro de la “tasa normal” y negó que algún residente haya muerto de hambre.

La cantidad de personas que mueren en la violencia es una fracción de las que sucumben a las enfermedades, dijo Attia Abdullah, secretaria general del Sindicato de Médicos de Sudán, un sindicato de médicos. “La situación sanitaria se deteriora cada día”, dijo.

NIÑOS ABANDONADOS

Oficialmente llamado The Orphan’s Care Centre, Mygoma, el orfanato está ubicado en un edificio de tres pisos en el centro de Khartoum. Está cerca de los combates. Han llovido balas sobre el edificio, dicen el personal y los voluntarios. Los bebés en los primeros días dormían en el piso lejos de las ventanas, dijo un médico.

El orfanato ha experimentado picos de muertes a lo largo de los años. Se ha visto acosado por problemas de higiene, trabajadores mal pagados, escasez de personal y falta de fondos para el tratamiento hospitalario, según MSF. Nazim Hassan/Handout via REUTERS

Establecido en 1961, Mygoma generalmente recibe cientos de bebés al año, según la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras (MSF), o Médicos sin Fronteras, que ha brindado apoyo. Tener un hijo fuera del matrimonio conlleva un estigma en el Sudán predominantemente musulmán.

Incluso antes del conflicto, Mygoma luchó. Era el hogar de alrededor de 400 niños menores de cinco años, muchos de ellos bebés. Los huérfanos viven en espacios reducidos: hay una media de unos 25 niños por habitación, y los bebés a menudo se acuestan de dos o tres en una cuna, según el funcionario del orfanato y las enfermeras de MSF que trabajaron en Mygoma el año pasado. Los niños a menudo llegan con problemas de salud, dijeron.

El orfanato ha experimentado picos de muertes a lo largo de los años. Se ha visto acosado por problemas de higiene, trabajadores mal pagados, escasez de personal y falta de fondos para el tratamiento hospitalario, según MSF.

La tasa de mortalidad de Mygoma alcanzó alrededor del 75% en 2003, según MSF, que intervino para ayudar al orfanato ese año. En 2007, las autoridades dijeron a Reuters que 77 niños murieron en Mygoma ese septiembre, lo que una organización benéfica que trabajaba con el orfanato en ese momento atribuyó a una gran cantidad de bebés en un estado debilitado.

MSF dice que intervino para ayudar nuevamente desde 2021 hasta 2022, después de que el número promedio de muertes alcanzara los 12 por mes, brindando apoyo financiero adicional para pagar a los cuidadores y derivar a los niños enfermos a los hospitales. El número de víctimas se redujo a la mitad durante ese tiempo, según MSF.

Cuando estalló la guerra, la mayoría de los trabajadores del orfanato se quedaron en casa. Mygoma tenía tan poco personal que solo había unas 20 niñeras para los aproximadamente 400 niños, según Doaa Ibrahim, médico del orfanato. Esa es una proporción de uno a 20. Normalmente, la proporción es de uno a cinco, dijeron ella y otros.

“Trabajé como niñera, enfermera y médico, alimentando a un bebé, dando antibióticos a algunos, cambiando pañales a otros”, dijo el Dr. Ibrahim. Dijo que cuando pudo descansar, no sabía “cuántos encontraría muertos cuando me despertara”.

Ibrahim dijo que pronto colapsó de agotamiento y fiebre y tuvo que dejar Mygoma cuatro días después de la guerra. Agregó: “Dios nos perdone si no hicimos nuestro mejor esfuerzo”.

“PÉRDIDA DE BEBÉS DIARIAMENTE”

Además de la tensión, el orfanato acogió a más niños. En la primera semana de la guerra, dos centros de atención enviaron a decenas de niñas y niños mayores a Mygoma, y los hospitales devolvieron a unos 10 bebés que habían sido enviados para recibir tratamiento por parte del personal médico del orfanato, según el Dr. Abdullah.

Abdullah Adam, cirujano, se ofreció como voluntario en el orfanato durante las primeras cinco semanas de la guerra. En la primera semana, el Dr. Adam lanzó un llamamiento en línea para que la gente viniera a ayudar a alimentar a los bebés. Algunos voluntarios respondieron, pero ninguno era pediatra, dijo.

Mientras continúen los combates, los suministros serán escasos y el personal tendrá problemas para regresar por temor a quedar atrapado en el fuego cruzado, dijo Adam. Mientras hablaba con Reuters el 10 de mayo, extendió el teléfono para capturar el sonido de los bombardeos.

“Todo Khartoum es una zona militar y nadie se atreve a moverse”, dijo.

Las personas se paran junto a una bandera de UNICEF adherida a un camión, en Jartum, Sudán, en esta imagen del folleto publicada el 18 de mayo de 2023. Nazim Hassan/Handout vía REUTERS

Los bebés permanecen sin suficientes cuidadores, con pañales sucios, lo que los deja susceptibles a erupciones cutáneas, infecciones y fiebre, dijeron el funcionario del orfanato y el Dr. Ibrahim. El estrés de los niños se ve agravado por el calor brutal de Khartoum, que en ocasiones ha alcanzado los 43 grados centígrados (110 grados Fahrenheit) este mes.

“Estamos perdiendo bebés todos los días”, se lee en una publicación de Facebook del 16 de mayo de Hadhreen, una organización no gubernamental que está ayudando a recolectar donaciones para que Mygoma pague trabajadores y suministros. “Entre 6 y 18 meses. Mismos síntomas. Fiebre alta. Después de cuatro horas, las almas inocentes van a Dios, que es más generoso que cualquiera de nosotros”.

En una habitación cerca de las puertas del orfanato, los pequeños cuerpos de los muertos se lavan y se envuelven en una tela blanca, dijeron el funcionario del orfanato y el Dr. Ibrahim.

Incluso después de la muerte, la guerra acecha a los niños. Los huérfanos solían ser enterrados en un cementerio al oeste de Mygoma, pero se volvió demasiado peligroso viajar hasta allí, según Marine Alneel, quien se ha ofrecido como voluntaria en Mygoma en las últimas semanas. El personal comenzó a usar otro lugar de entierro, al noreste, según el funcionario del orfanato.

Llevar los cuerpos allí ahora también se ha vuelto peligroso, dijo el Dr. Abdullah, hablando por teléfono el jueves. Ella dijo que un día antes, dos bebés que murieron fueron enterrados en una plaza de la ciudad cerca del orfanato. También seis civiles murieron en bombardeos cercanos, agregó el médico.

“Se está poniendo muy mal aquí”, dijo.

(con información de AP)

