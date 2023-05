Joe Biden recibe al presidente de Filipinas mientras crecen las tensiones con China

Joe Biden y Ferdinand Marcos, Jr. en Nueva York (Reuters/archivo)

El presidente Joe Biden recibirá este lunes en la Casa Blanca al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., mientras crece la preocupación por el acoso de la armada china a buques filipinos en el Mar de China Meridional.

La visita de Marcos a Washington se produce después de que Estados Unidos y Filipinas completaran la semana pasada sus mayores ejercicios bélicos hasta la fecha y cuando las fuerzas aéreas de ambos países realizarán el lunes en Filipinas su primer entrenamiento conjunto de aviones de combate desde 1990. Filipinas accedió este año a permitir a Estados Unidos el acceso a cuatro bases más en las islas, en un intento de disuadir a China de sus acciones cada vez más agresivas hacia Taiwán y en el disputado Mar de China Meridional.

Mientras tanto, China ha enfurecido a Filipinas al hostigar repetidamente a las patrullas de su armada y guardacostas y ahuyentar a los pescadores en aguas cercanas a las costas filipinas, pero que Pekín reclama como propias.

Antes de partir hacia Washington el domingo, Marcos dijo que estaba “decidido a forjar una relación cada vez más fuerte con Estados Unidos en una amplia gama de áreas que no sólo abordan las preocupaciones de nuestro tiempo, sino también las que son fundamentales para avanzar en nuestros intereses fundamentales”.

Se espera que las dos partes discutan la situación de seguridad y presenten nuevas iniciativas económicas, educativas, climáticas y de otro tipo como parte de la visita de cuatro días de Marcos a Washington, según dos altos funcionarios de la administración Biden.

Los funcionarios, que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato para anticipar la reunión de los líderes, dijeron que la Casa Blanca aprovechará la visita para anunciar la transferencia de tres aviones C-130 y buques de patrulla costera a Filipinas, una nueva misión comercial de EEUU centrada en aumentar la inversión estadounidense en la economía de la innovación de Filipinas, nuevos programas educativos y más.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. durante maniobras militares en la provincia Zambales, en el norte de Filipinas (AP foto/Aaron Favila)

La reunión del lunes en el Despacho Oval será un nuevo encuentro diplomático de alto nivel de Biden con los líderes del Pacífico, en un momento en que su administración se enfrenta a la creciente asertividad militar y económica de China y a la preocupación por el programa nuclear de Corea del Norte. La visita oficial de Marcos a Washington es la primera de un presidente filipino en más de 10 años.

La semana pasada, el presidente estadounidense recibió al presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, en una visita de Estado durante la cual ambos dirigentes presentaron nuevas medidas destinadas a disuadir a Corea del Norte de lanzar un ataque contra sus vecinos. Biden tiene previsto viajar a Japón y Australia en mayo.

El aumento del acoso chino a los buques en el Mar de China Meridional ha añadido otra dimensión a la visita de Marcos. El 23 de abril, periodistas de The Associated Press y de otros medios de comunicación se encontraban a bordo del BRP Malapascua, de la guardia costera filipina, cerca de Second Thomas Shoal, cuando un buque guardacostas chino bloqueó la entrada de la patrullera filipina en el disputado banco de arena. Filipinas ha presentado más de 200 protestas diplomáticas contra China desde el año pasado, al menos 77 desde que Marcos asumió el poder en junio.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó el sábado la información de los medios de comunicación sobre los encuentros de “crudo recordatorio” del “acoso e intimidación de China a los buques filipinos cuando realizan patrullas rutinarias dentro de su zona económica exclusiva”. “Pedimos a Pekín que desista de su conducta provocadora e insegura”, dijo Miller.

Un barco de la Guardia Costera china cerca de la isla Thitu, bajo control filipino, en el disputado archipiélago de las Islas Spratly (Reuters)

Las autoridades estadounidenses y taiwanesas también se han mostrado desconcertadas por los recientes comentarios críticos del embajador de China en Filipinas, Huang Xilian, sobre la concesión por parte de Filipinas a los militares estadounidenses de un mayor acceso a las bases. En un foro celebrado en abril, Huang afirmó que Filipinas debería oponerse a la independencia de Taiwán “si realmente se preocupa por los 150.000 trabajadores filipinos en el extranjero”.

China reclama la isla como propia. Filipinas, al igual que Estados Unidos, mantiene una política de “una sola China” que reconoce a Pekín como gobierno de China, pero permite relaciones informales con Taiwán. Marcos no ha dicho explícitamente que su país ayudaría a Estados Unidos en cualquier contingencia armada en Taiwán.

Los funcionarios describieron los comentarios de Huang como una de las muchas recientes acciones provocadoras de los chinos para presionar a Filipinas. La ubicación de tres de las cuatro nuevas bases preocupa a Pekín: dos están en las provincias de Isabela y Cagayán, orientadas al norte, hacia Taiwán. La tercera, en Palawan, está cerca de las disputadas islas Spratly, en el mar de China Meridional.

Un funcionario declaró que Marcos sigue deseando colaborar estrechamente tanto con Washington como con Pekín, pero que “se encuentra en una situación” en la que “los pasos que está dando China son profundamente preocupantes”.

Tripas de EEUU y Filipinas en ejercicios conjuntos (Reuters)

Las estrechas relaciones entre Estados Unidos y Filipinas no eran un hecho cuando Marcos llegó al poder. El hijo y tocayo del difunto hombre fuerte de Filipinas parecía decidido a seguir el camino de su predecesor, Rodrigo Duterte, que buscaba estrechar lazos con China.

Antes de que Marcos asumiera el cargo el año pasado, Kurt Campbell, coordinador de asuntos Indo-Pacíficos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reconoció que “consideraciones históricas” podrían presentar “desafíos” a la relación con Marcos Jr. Era una referencia oblicua a un antiguo litigio en Estados Unidos contra la herencia de su padre, Ferdinand Marcos.

En 1996, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó una indemnización de unos 2.000 millones de dólares contra la herencia del anciano Marcos por la tortura y el asesinato de miles de filipinos. El tribunal confirmó el veredicto de 1994 de un jurado de Hawai, adonde Marcos huyó tras ser obligado a abandonar el poder en 1986. Allí murió en 1989.

Biden y Marcos se reunieron en septiembre durante la Asamblea General de la ONU, donde el presidente estadounidense reconoció el pasado a veces “inestable” de ambos países.

Durante su reunión privada, Biden, demócrata, recalcó a Marcos su deseo de mejorar las relaciones y le preguntó cómo podía la administración “cumplir tus sueños y esperanzas” para lograrlo, según el alto funcionario de la administración.

Durante su visita, Marcos también tiene previsto visitar el Pentágono, reunirse con miembros del Gabinete y líderes empresariales y hacer declaraciones en un think tank de Washington.

(Con información de AP)

