Hong Kong arrestó a un ex cardenal católico de 90 años por criticar al régimen de Xi Jinping

El cardenal Joseph Zen, el clérigo católico de 90 años arrestado por la policía de Hong Kong por cargos de seguridad nacional, ha criticado durante mucho tiempo el control de la religión y el monopolio político por parte de Beijing, junto con los esfuerzos del Vaticano para llegar a un acuerdo de trabajo con el gobernante Partido Comunista.

Zen salió de una estación de policía bajo fianza el miércoles por la noche luego de su arresto junto con otros ex fideicomisarios del Fondo de Apoyo Humanitario 612, que brinda asistencia a las personas arrestadas durante las protestas contra el gobierno de 2019. El ex arzobispo de Hong Kong aún no se ha pronunciado sobre su arresto.

Un comunicado de la policía dijo que se sospechaba que los ex fideicomisarios ponían en peligro la seguridad nacional al hacer solicitudes a países extranjeros o agencias en el extranjero y pedir sanciones contra la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Ampliamente condenados en el extranjero, los arrestos fomentan una campaña para aplastar todas las formas de disidencia en la ciudad bajo la ley de seguridad nacional aprobada en 2020, un año después de que las autoridades sofocaran las protestas a favor de la democracia que desafiaron el gobierno de China en Hong Kong.

La represión está penetrando cada vez más en las respetadas instituciones económicas, religiosas y educativas de la ciudad, junto con las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales han cerrado sus operaciones en Hong Kong. Se prometió que la ciudad mantendría la libertad de expresión, reunión e independencia judicial cuando Gran Bretaña la entregó a China en 1997, pero los críticos dicen que Beijing ha incumplido sus garantías.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a las críticas, y el portavoz Zhao Lijian dijo: “Nos oponemos firmemente a cualquier acto que denigre el estado de derecho en Hong Kong e interfiera en los asuntos de Hong Kong”.

“Hong Kong es una sociedad basada en la ley, donde ninguna organización o individuo está por encima de la ley, y todos los actos ilegales serán castigados por la ley”, dijo Zhao a los periodistas en una sesión informativa diaria.

Por separado, la oficina del ministerio en Hong Kong emitió un comunicado en el que decía que “salvaguardar la seguridad nacional está justificado, la interferencia extranjera es puramente en vano”.

Zen había buscado una vez construir puentes con la iglesia católica de China controlada por el partido al visitar seminarios aprobados por Beijing en China continental. Pero también dijo que esas experiencias le mostraron la falta de libertad religiosa en China y alimentaron una profunda desconfianza hacia el partido gobernante oficialmente ateo.

China rompió relaciones con la Santa Sede en 1951, después de que el partido tomara el poder y estableciera su propia iglesia. Sacerdotes extranjeros fueron expulsados y muchos de sus colegas chinos pasaron décadas en prisión o campos de trabajo.

En los últimos años, el Vaticano, particularmente bajo el Papa Francisco, ha estado ansioso por llegar a un acuerdo con el gobierno chino y unir a las iglesias.

Zen fue especialmente mordaz con los intentos de algunos en el Vaticano de llegar a un acuerdo con el partido sobre el nombramiento de obispos en el continente, un poder tradicionalmente ejercido por la Santa Sede que Beijing reclama para sí.

En 2018, advirtió que un acuerdo entre el Vaticano y China que cediera demasiada autoridad a Beijing colocaría a los seguidores católicos del país en una gran “jaula de pájaros”.

“El gobierno comunista solo quiere que la iglesia se rinda, porque quiere el control total, no solo de la iglesia católica sino de todas las religiones”, dijo Zen en ese momento.

Según se informa, se llegó a un acuerdo tácito en 2018 mediante el cual China presentó nombres al Vaticano para su aprobación, pero eso ha tenido un impacto poco perceptible en las relaciones entre las partes. Zen acusó a la Santa Sede de vender a los católicos clandestinos que se han mantenido leales al Vaticano.

Zen, un bloguero frecuente, publicó sobre hacer un viaje desesperado a Roma en un esfuerzo personal para evitar que un obispo clandestino fuera reemplazado por uno excomulgado favorecido por Beijing.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo el miércoles que la Santa Sede “se enteró con preocupación de la noticia del arresto del cardenal Zen y está siguiendo la evolución de la situación con extrema atención”.

La Diócesis Católica de Hong Kong también emitió un comunicado el jueves diciendo que estaba “extremadamente preocupada” por la condición y la seguridad de Zen.

“Siempre hemos defendido el estado de derecho. Confiamos en que en el futuro seguiremos disfrutando de la libertad religiosa en Hong Kong bajo la Ley Básica”, dijo, refiriéndose a la mini-constitución de la ciudad.

Zen tiene una influencia política descomunal en una ciudad donde los cristianos son una minoría pero muchos ocupan puestos de élite, particularmente en el gobierno y la educación.

Nacido en una familia católica en Shanghái en 1932, Zen se fue a Hong Kong, entonces colonia británica, en 1948, un año antes de que los comunistas tomaran el poder en el continente.

En 1989, cuando Zen y otros en Hong Kong vieron cómo se desarrollaban las protestas a favor de la democracia lideradas por estudiantes en China antes de que una brutal represión militar en la Plaza Tiananmen de Beijing dejara muchos muertos.

Asumió un papel activista después de ser nombrado obispo menor de Hong Kong en 1996, un año antes de que Gran Bretaña entregara el control de la ciudad a Beijing. Con frecuencia provocó la ira de los líderes comunistas de China, quienes lo llamaron “agente del Vaticano”.

Zen respaldó el movimiento a favor de la democracia de la ciudad y criticó abiertamente la legislación antisubversiva propuesta que los funcionarios se vieron obligados a archivar. Hizo una huelga de hambre de tres días para protestar contra un plan del gobierno para reducir la influencia de las iglesias en las escuelas financiadas con fondos públicos.

El obispo menor se hizo cargo de la diócesis de Hong Kong en 2002 y el Papa Benedicto XVI lo nombró cardenal en 2006, lo que, según él, señaló el enfoque del Papa en China. Zen se retiró del puesto de Hong Kong en 2009.

El miércoles también fue arrestada la cantante y actriz Denise Ho, quien ha hablado abiertamente sobre una variedad de temas, desde el movimiento a favor de la democracia hasta los derechos LGBTQ.

Anteriormente, Ho había sido prohibida en China continental y perdió sus respaldos comerciales después de apoyar públicamente un impulso de 2014 para ampliar los derechos democráticos conocido como el Movimiento de los Paraguas.

Ho fue arrestada anteriormente en diciembre después de que la policía allanara un sitio de noticias en línea independiente en cuya junta había estado anteriormente y la acusó de conspiración para publicar una publicación sediciosa.

