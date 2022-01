Irán liberó a la empleada del British Council acusada de espionaje y encarcelada por más de tres años

La liberación de la mujer, Aras Amiri, se produjo cuando las potencias mundiales, incluido el Reino Unido, intentan revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015 en Viena

Una empleada iraní del British Council detenida durante más de tres años en Irán y sentenciada a una década de prisión por cargos de espionaje ampliamente criticados fue liberada y devuelta al Reino Unido, dijo la organización el miércoles.

La liberación de la mujer, Aras Amiri, se produjo cuando las potencias mundiales, incluido el Reino Unido, intentan revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015 en Viena. Diplomáticos iraníes y árabes del Golfo también viajaron esta semana para reuniones en China, un signatario clave del acuerdo nuclear.

Amiri ganó su apelación ante la Corte Suprema de Irán, anunció el British Council. Había sido arrestada durante un viaje privado para visitar a su familia en Teherán que no involucraba su trabajo en la organización cultural fundada por el gobierno, dijo anteriormente.

“Siempre hemos refutado los cargos originales hechos contra Aras”, dijo el consejo en un comunicado. “Estamos muy orgullosos de su trabajo en nuestra oficina de Londres como oficial del programa de artes que apoya una mayor comprensión y apreciación de la cultura iraní en el Reino Unido”.

No hubo noticias inmediatas sobre su liberación por parte de las autoridades iraníes. Pero desde Teherán, el abogado de Amiri, Hojjat Kermani, confirmó su absolución a The Associated Press y dijo que la Corte Suprema de Irán había determinado que su anterior condena por espionaje en la Corte Revolucionaria del país era “contraria a la sharia” o ley islámica. No dio más detalles.

Kermani dijo que salió de Teherán el lunes, pero que había estado libre en los últimos meses porque apeló una prohibición de viajar.

Después de retener a Amiri durante meses, Irán condenó en 2019 a la trabajadora del British Council a 10 años de prisión por cargos de espionaje en actividades culturales en Irán. Su arresto resaltó los peligros que enfrentan quienes tienen vínculos con Occidente en Irán después de que el ex presidente Donald Trump abandonó el histórico acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales y acumuló sanciones aplastantes contra el país.

Varios ciudadanos con doble nacionalidad han aterrizado en prisiones iraníes en los últimos años a medida que aumentan las tensiones entre Teherán y Occidente. Los grupos de derechos humanos acusan a Irán de tener personas con doble nacionalidad como moneda de cambio o influencia en las negociaciones con Occidente, algo que Teherán niega.

Durante más de cinco años, una trabajadora británica-iraní de la Fundación Thomson Reuters, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ha estado detenida en Irán por cargos de espionaje refutados internacionalmente.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ha estado detenida en Irán por cargos de espionaje refutados internacionalmente (REUTERS/Peter Cziborra)

Después de completar su sentencia, Zaghari-Ratcliffe salió libre de prisión el año pasado, solo para que las autoridades la sentenciaran a otro año de cárcel por nuevos cargos de propaganda. La familia de Zaghari-Ratcliffe vincula su encarcelamiento a una larga disputa por una deuda de 530 millones de dólares que Londres le debe a Teherán por tanques Chieftain que nunca fueron entregados.

Otro ciudadano con doble nacionalidad británico-iraní, Anoush Ashoori, fue condenado a 12 años de prisión al mismo tiempo que Amiri y permanece detenido. Un panel de la ONU criticó lo que llama “un patrón emergente que involucra la privación arbitraria de la libertad de personas con doble nacionalidad” en Irán.

Mientras tanto, los negociadores occidentales han dado la alarma de que se está acabando el tiempo para resucitar el acuerdo nuclear colapsado de Irán.

Después de una pausa de cinco meses en las conversaciones, Irán, bajo el presidente de línea dura recientemente elegido Ebrahim Raisi, ha presentado demandas maximalistas en la mesa de negociaciones, incluso mientras acelera su programa nuclear. Irán ahora enriquece uranio en más del 60%, un paso corto de los niveles de grado de las armas, y hace girar centrifugadoras mucho más avanzadas y más de las permitidas en virtud del acuerdo.

(Con información de AP)

