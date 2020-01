Para desmantelar la BBC, el gobierno está pidiendo que se termine con el “impuesto compulsivo” y se busque otro tipo de financiación. Ya presentó un proyecto en el parlamento para despenalizar el impago del impuesto y terminar con las licencias gratuitas para los mayores de 75 años. Si ya no existe la obligación de pagar el impuesto, se acabó la BBC, dicen los defensores de la tv pública. Nunca nadie se había atrevido a llegar tan lejos. En los años de Margaret Thatcher el tema estuvo en el centro de las discusiones. La noche de la tercera reelección, en 1987, los fanáticos conservadores gritaban “¡Privatise the BBC!”. Pero la Thatcher no se atrevió a hacerlo a pesar de que tenía el apoyo parlamentario necesario para hacerlo. La “dama de hierro” creía en las instituciones. Se había criado escuchando y viendo la BBC. Y sabía que su independencia –aunque a ella no le favoreciera- era una marca de agua no sólo dentro de Gran Bretaña sino en todo el mundo. El Servicio Internacional de la BBC y sus numerosas emisiones en diferentes idiomas ayudaron a la lucha por los derechos humanos y la democracia en todo el planeta. Sin la BBC independiente, con supervisión parlamentaria y financiación estatal, Gran Bretaña perdería una de sus grandes instituciones y quedaría aún más aislada de lo que la va a dejar el Brexit. Boris Johnson ya consiguió su primer objetivo, ahora va por el segundo.