¿Por qué el alcohol es legal pero muchas otras drogas no? Esa pregunta es el tema de un informe publicado el martes por la Comisión Global de Política de Drogas, un grupo independiente integrado por 26 líderes globales y especialistas de varios países como Richard Branson (fundador del Grupo Virgin), Paul Volcker (ex presidente de la Reserva Federal de EEUU), Mario Vargas Llosa (escritor e intelectual público peruano), Fernando Henrique Cardoso (ex presidente de Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Ernesto Zedillo (México), César Gaviria y Juan Manuel Santos (Colombia), entre otros.