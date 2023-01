Una bebé murió por presunta negligencia médica en hospital de Ecatepec

Una bebé falleció dentro del vientre de su madre en Ecatepec (captura de pantalla: Itzel Cruz Alanís)

Recientemente se dio a conocer el caso de una mujer que perdió a su bebé por culpa de recibir presunta negligencia médica en el Hospital de Las Américas, ubicado en Ecatepec, Estado de México. La fémina era habitante de Tecámac, EdoMex, misma que durante el transcurso de su embarazo estuvo llevando un control en el Centro de Salud Urbano San Martín, Azcatepec, donde posteriormente fue canalizada al Hospital Municipal Tecámac “Lic. César Camacho Quiroz”, y finalmente fue enviada al Hospital de Las Américas, donde lamentablemente su bebé falleció.

Feminicidio de Yeimy Berenice: Joshua “N”, presunto asesino fue hallado sin vida en Ecatepec El cuerpo de la joven de 25 años, fue localizado dentro de un pozo de agua en Mérida VER NOTA

Durante su testimonio la mujer embarazada que responde al nombre de María Pérez, indicó que el pasado 28 de diciembre de 2022 habría acudido al hospital, al llegar fue evaluada por una enfermera, quien le mencionó que ya contaba con 2 puntos de dilatación, de tal forma que tenía que pasar la noche en las instalaciones para que pudiera dar luz en las horas posteriores.

MUERE BEBÉ POR PRESUNTA NEGLIGENCIA EN HOSPITAL DE LAS AMERICAS EN #Ecatepec



Ayer presentamos este trabajo con @JLANoticias en #Hora21 pic.twitter.com/CnxeFthx8N — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) January 13, 2023

Sin embargo, al momento de pasar a consulta con el médico Juan Gerardo Ochoa Flores le señaló que aún no era el momento correcto para entrar en labor de parto. Asimismo, le habría señalado que: “no, la niña aún no dilataba y que tenía que regresarme a la casa a barrer y trapear, ya que yo no podía estar ahí”, de acuerdo con el testimonio que le otorgó a la periodista Itzel Cruz para una cápsula de Foro TV.

Detuvieron a un auxiliar de enfermería acusado de violar a una paciente en coma en IMSS de Ecatepec El sujeto habría sido sorprendido por una de las enfermeras del hospital en el que laboraba como auxiliar de enfermeria VER NOTA

“Ese día yo ya llevaba mucha calentura y tampoco me quiso atender la calentura, porque yo le pedí medicamentos para que me quitaran la calentura y me contestó que no, que regresara a mi Centro de Salud, porque a él no le correspondía”, detalló.

Cabe mencionar que la institución de salud salió a aclarar que el testimonio de la joven era falso y que dentro de sus instalaciones se le había atendido con “calidad y calidez”. Tres días pasaron desde que la regresaron a su casa y volviera al hospital de Las Américas, donde le informaron que su bebé llevaba dos días muerta dentro de su vientre.

LA RESPUESTA DE @SaludEdomex FUE: BRINDAMOS LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ



María Pérez tiene severas secuelas por preeclampsia.



Ella y su familia se encargaron del funeral de la bebé que, según los especialistas, estuvo Muerta dos Dias en el vientre pic.twitter.com/fibcCeHx5b — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) January 13, 2023

“Yo ya iba muy mal, me sentía con contracciones. Tardaron como una hora y media o dos horas para que me pasaran a hacer el tacto nuevamente y checarme la dilatación y los latidos de la niña”, ante sus síntomas la enferma a cargo le mencionó que tenía que esperar hasta que fuera su turno.

Fuerte incendio consume pastizales en San Martín de las Pirámides, EdoMex Por la tarde del viernes 6 de enero se registró el incidente en la zona del Valle de Teotihuacán VER NOTA

En la fila habían cuatro mujeres antes de ella esperando poder pasar, indicó que antes de volver al hospital su niña aún contaba con movimiento, a su llagada a la clínica dos doctores le indicaron que “Zoe” había fallecido dentro de su vientre.

Destacó que sus dolores eran tan intensos que solicitó que le practicaran una cesárea, a lo que el doctor que la atendió le contestó lo siguiente: “no se te va a practicar cesárea, ve a ching****, porque nadie te mando a abrir las piernas”.

La bebé falleció por presunta negligencia médica (captura de pantalla: Itzel Cruz Alanís)

María Pérez señaló que había pasado alrededor de 10 horas en labor de parto. Además, en ningún momento durante su embarazo le informaron que tenía preeclampsia, de acuerdo con su certificado de defunción, su hija Mía Zoe habría muerto debido a que tenía su cordón umbilical enredado en el cuello y por deficiencia de líquido amniótico.

La mujer junto con su familia se tuvieron que encargar totalmente de los gastos funerarios de la bebé, sin embargo, de acuerdo con los especialistas Zoe pasó dos días muerta en el vientre de su madre.

SEGUIR LEYENDO: