Claudia Sheinbaum negó recortes al Metro y oposición pide que muestre el presupuesto

La jefa capitalina Claudia Sheinbaum fue señalada por supuestamente disminuir el presupuesto del Metro desde su llegada (Twitter/@Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que, a diferencia de las declaraciones que han hecho actores de la oposición, no se ha hechos recortes al Metro de la CDX. La mandataria capitalina incluso explicó que el Sistema de Transporte Colectivos (Metro) ha obtenido más presupuesto en comparación a otros años.

Sheinbaum acusó de “politiquería” la denuncia del PAN por accidente en el Metro La jefa capitalina indicó que los legisladores blanquiazules no les importan la gente sino usar la tragedia a beneficio VER NOTA

Para la también aspirante a presidencia, los señalamientos y las críticas por parte del bando contrario son solo “dichos” que al ser repetidos tantas veces se convierten en verdades no ciertas. Sin embargo, la mandataria capitalina aseguró que se han hecho inversiones importantes al transporte público.

Fue durante la conferencia de prensa ofrecida este 10 de enero sobre asuntos de programas económicos donde Claudia Sheinbaum volvió a explicar que, tras el accidente de la Línea 3 del Metro, los reclamos por parte de la oposición sobre el presupuesto destinado a dicho transporte son sólo para politizar la situación.

PAN denunció a Sheinbaum ante la Fiscalía de la CDMX por choque de trenes en Línea 3 del Metro La dirigencia de Acción Nacional en la capital exigió a la FGJ “no ser tapadera” de nadie y realizar las investigaciones para que la tragedia no quede en la impunidad VER NOTA

“Esta idea que se ha hecho por parte de oposición de que el metro tiene menos recursos no es correcta. El metro este año tiene más recursos que el año pasado, cerca de 800 millones de pesos más que el año pasado y además se ha hecho una inversión histórica. “, mencionó la jefa de Gobierno.

#VIDEO | Sheinbaum asegura que no hay recortes al presupuesto del Metro, como afirman opositores



La jefa de Gobierno afirmó que “hay una inversión muy importante" en el @MetroCDMX y prometió revisar permanentemente que todos los proyectos se realicen de manera adecuada. pic.twitter.com/paR5eywVLP — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 10, 2023

Sin embargo, la oposición ha pedido a la mandataria capitalina que dé con mayor detalle los informes en donde se muestren el presupuesto destinado al Metro ya que hasta el momento Claudia Sheinbaum sólo ha afirmado sin mostrar datos.

Va por México exigió comparecencia de Sheinbaum tras accidente en Línea 3 del Metro Hasta el momento se tiene registro de una persona fallecida y 59 heridas por el choque de trenes entre las estaciones La Raza y Potrero VER NOTA

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su descontento ante las declaraciones de la jefa de Gobierno de la CDMX sin evidencias concretas hasta el momento.

Que muestre el presupuesto. Su dicho no basta.

Y es que la polémica sobre los recursos destinados al Sistema de Transporte Colectivo Metro comenzó luego de que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México contra la mandataria capitalina tras el trágico accidente ocurrido en la Línea 3 del Metro el pasado 7 de enero.

(Foto: Twitter/@GPPANCDMX)

De acuerdo con los blanquiazules, Claudia Sheinbaum debe de asumir la responsabilidad de lo ocurrido en las estaciones del metro Potrero y La Raza. Hecho que cobró la vida de una joven de 18 años y dejó varias personas lesionadas. El acta levantada por los panistas acusa a la jefa de Gobierno de: homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de responsabilidades.

Durante la conferencia dada por los integrantes de Acción Nacional a las afueras de la Fiscalía, se presentaron supuestos datos sobre el presupuesto de destinado en distintos años al Metro, en donde se señala que desde la llegada de Claudia Sheinbaum se han reducido los recursos. Los datos presentados fueron sacados por el periodista Juan Ortiz.

La alcaldesa Lía Limón explicó cómo se ha disminuido los recursos del Metro (Twitter/@lialimon)

“No es posible que mientras la jefa de Gobierno invierta en publicidad hasta 150 millones de pesos en publicidad, no se le invierta al metro lo suficiente. No hay inversión ni en mantenimiento, ni en tecnología. Pueden ver cómo se ha ido asignando y disminuyendo el presupuesto del Metro. Lo cual deja muy claro que esa no es una prioridad para el gobierno de Morena”, explicó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García durante la conferencia del PAN.

SEGUIR LEYENDO: