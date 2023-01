¿Regalo para Biden?: cómo reaccionaron los políticos mexicanos tras la recaptura de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán fue capturado en Sinaloa tras un operativo que derivó en narcobloqueos (Foto: Archivo)

La recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desató una ola de violencia en el estado de Sinaloa este 5 de enero, principalmente en Culiacán, tras un intenso operativo efectuado por las fuezas armadas. Además de los estragos generados, también ocasionó que diversas figuras de la política mexicana se pronunciaran por estos hechos.

En un primer momento solo se reportaron balaceras, vehículos incendiados y narcobloqueos en la sindicatura de Jesús María, sin que se diera a conocer el aseguramiento del capo de 32 años. Ante estos disturbios, el expresidente Vicente Fox lamentó el “terror, pánico y miedo” generado en Sinaloa.

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, también condenó “los momentos de terror e incertidumbre” que cubrieron a la entidad, por lo que externó su “solidaridad” con los pobladores de Culiacán. “Que sea también un recordatorio de que no se puede ni debe normalizar la convivencia con el crimen organizado”, enfatizó a través de su cuenta de Twitter.

Un pronunciamiento similar emitió la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Galvéz, quien arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho en su conferencia matutina que no tenía mayores informes sobre lo acontecido en Culiacán.

Algunos militantes panista atribuyeron la captura de Ovidio Guzmán a la visita de Joe Biden a México (Foto: Captura de pantalla)

“Lamentable que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en esa ciudad, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (en referencia a AMLO) diga que no sabe cómo están los acontecimientos”, aseveró Gálvez Ruiz.

Agradecimientos a Biden

Poco antes de las 10:00 de la mañana se confirmó la detención de Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón. A partir de ese momento el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se volvió tendencia en redes sociales. La razón: su visita a México el próximo lunes 9 de enero para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Y es que Fox Quesada cuestionó si la detención de Ovidio tendría que ver con el arribo del mandatario estadounidense y el encuentro con su homólogo mexicano. “Ovidio será el regalo para Biden?”, comentó de manera irónica el expresidente panista en un breve tuit.

Gabriel Quadri, diputado federal del PAN, también relacionó la detención de El Ratón con la llegada de Biden a tierras aztecas. Pero fue más allá al mencionar que AMLO “traicionó a sus amigos del Cártel de Sinaloa” con la finalidad de que el presidente estadounidense no lo señale por complicidad. “Regalo de Reyes para Biden...”, expresó el también excandidato a la presidencia de México.

La recaptura de Ovidio Guzmán desató una ola de violencia en Culiacán, donde se reportaron narcobloqueos (Foto: Archivo)

Por su parte, el exmilitante del blanquiazul, Manuel Clouthier Carrillo, cuestionó lo que pasará con la supuesta “alianza electoral” entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la célula de “Los Chapitos”. ¿Se acabará, se considera traición? ¿Cómo queda el gobierno de Sinaloa con la Chapiza ante este hecho?”, señaló.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República reconoció las labores de las fuerzas armadas en la recaptura de Ovidio Guzmán, pero también atribuyó este operativo a la visita de Biden. “Ojalá venga más seguido @POTUS (President of the United States) para que se atrapen y no se abracen a los criminales”, se lee en su cuenta de Twitter.

La recaptura del hijo de El Chapo generó una serie de disturbios en Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda, confirmó nueve bloqueos en Culiacán, tres en Los Mochis y seis en la zona sur, por lo que han solicitado a los pobladores resguardarse en sus viviendas.

Aunque también se registró un connato de fuga en el penal de Culiacán, se informó que fue controlado y no se registraron víctimas mortales hasta el momento. Sin embargo, Casteñeda indicó que en estos actos siete elementos de la policía estatal resultaron lesionados.

