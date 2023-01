“No voy a durar toda la vida”: Chabelo aceptó que su personaje no será eterno

Xavier compartió el proceso en el trabaja para despedirse en algún momento de su personaje infantil (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

La persona detrás del personaje de Chabelo, Xavier López se despidió el pasado 20 de diciembre de 2015 de su programa En Familia con Chabelo, sin embargo hasta comienzos de 2023 sigue siendo tendencia.

Por tal motivo, Xavier le abrió su corazón y le transmitió sus sentimientos a la periodista Eva Moreno en una entrevista exclusiva con Excelsior. Durante la conversación dio a conocer cómo se prepara para cuando llegue el momento de tener que guardar a su personaje infantil mejor conocido como Chabelo, el eterno niño de 13 años de edad.

“Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio”, reveló dentro de sus oficinas ubicadas en el sur de la Ciudad de México.

"En familia con Chabelo" se transmitió durante casi 50 años (Instagram Chabelo)

Él está consciente de que es normal que ese tipo de cosas sucedan, puesto que “siempre llega el adiós”. Su personaje que por casi seis décadas entretuvo al público sin saltarse un solo domingo en punto de las siete de la mañana a lo largo de una trayectoria de 45 años en un mismo programa, actualmente lucha con la preocupación de no poder percatarse cuando ya no cumpla con su objetivo principal, que es el de entretener.

“Le pido a Dios que me de la sensibilidad suficiente para entender en qué momento el público mexicano ya no me quiere ver y espero que me dé la fortaleza, porque no será fácil”, explicó. Mencionó estar consiente de que no será “eterno”, sin embargo confía en que la naturaleza y el público se encargarán de hacerle saber hasta donde debe llegar.

“Sin embargo, quiero que el fin llegue de una manera muy natural, tal como surgió y ha estado vigente durante tanto tiempo”, destacó. A pesar de recibir el cariño de los asistentes y los integrantes más pequeños de las familias mexicanas, indicó que en ningún momento de su carrera se ha considerado como un ídolo de multitudes.

Comentó que espera tener la fuerza suficiente para enfrentar esa despedida (Foto: Facebook/En familia con Chabelo)

Subrayó que para él ha sido un honor que se le haya permitido interpretar a dicho personaje durante toda su vida, pero en todo momento se ha considerado como un ser “común y corriente”.

El día que Chabelo se fue de Televisa

El anuncio de la salida del aire después de 47 años de trayectoria lo dio Xavier López a través de un video que publicó en YouTube en noviembre de 2015.

“Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia... con Chabelo se va del aire el próximo 20 de diciembre, pero se cierra un ciclo y empieza otro (...). Le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro”, señaló el comediante.

Durante la mañana del 20 de diciembre de 2015, las cámaras que había en el foro dos de Televisa San Ángel apuntaron al set con Chabelo en el centro. Parte del programa transcurrió con normalidad, son embargo entre el público se pudo apreciar a personas con pancartas, mismas en las que expresaban el cariño y el agradecimiento que tenían hacia el comediante y de esa forma culminó esa etapa para él.

