Por horas alerta sísmica quedó activa y mantuvo en suspenso a vecinos de la colonia Juárez, en CDMX

Peatones y conductores se vieron sorprendidos por una Alerta Sísmica que por horas se mantuvo sonando, aún pese a que el movimiento telúrico por el cual se había activado ya había pasado.

Se trata de una alarma detectada en la alcaldía Cuauhtémoc, entre la avenida Hamburgo y la calle Lancaster, Ciudad de México, misma que podía ser escuchada en las zonas aledañas, provocando preocupación y angustia en los vecinos de la colonia Juárez, quienes no tenían claro si se trataba de la señal de una réplica o de una alarma descompuesta.

Y es que este 11 de diciembre se detectó un sismo a las 08:31 horas, de acuerdo con el Sismológico Nacional fue de magnitud 6 con epicentro en Tecpan, Guerrero, mismo provocó que se activara la alerta en diversas entidades de la república, tales como Morelos, Puebla, Estado de México y la capital del país.

Si bien el movimiento de las placas tectónicas no derivó daños significativos, sí dejó alterados a los ciudadanos de los distintos estados, incluyendo los de la Ciudad de México.

Tal es el caso de Iraís, una mujer de 38 años que manejaba sobre Hamburgo cuando alcanzó a detectar el particular sonido de la alerta por segunda vez en el mismo día.

El sismo de magnitud 6 que despertó a los capitalinos provocó que se activara la alerta de un edificio misma que se mantuvo sonando por más de 4 horas

Sintió angustia —desde el sismo ocurrido en 2017, la alarma le afecta sobremanera— por lo que prefirió orillarse de inmediato y esperar a que pasara el sismo, que tras varios minutos de espera, no sintió, no porque fuera de poca magnitud, sino porque no ocurrió.

“Está horrible. Cuando ya realmente sea una emergencia no vamos a saber si sí o sí no es verdad, es como una trampa, es jugar con el sentido de urgencia de la gente”, declaró a Infobae México.

Lo mismo experimentaron peatones que, alrededor del medio día pasaron por la misma avenida, camino hacia Varsovia. Si bien el sonido era tenue a la altura a Eje 2 poniente, se iba haciendo más nítido conforme se acercaban a Lancaster, sitio en el que se detenían en espera de alguna señal de movimiento externo.

Reporta fallas en los altavoces del Sistema de #AlertaSísmica de la Ciudad de México. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dAnGUpfgc8 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 11, 2022

Si bien no se ha confirmado el origen de la misma, esta era percibida con mayor volumen entre los edificios de la calle, por lo que no está claro si se trataba de una alarma particular o bien forma parte del Sistema de Alerta Sísmica colocado por el gobierno de la Ciudad de México.

Cómo funciona y qué hacer en caso de detectar fallas en los altavoces

La Alerta Sísmica se activa automáticamente, mediante un sistema que toma en consideración la distancia y la intensidad, de acuerdo con la C5 de la Ciudad de México.

Es el Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (Cires) que mediante el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) la activa a través de un proceso automático, sin intervención humana.

Cabe señalar que, en caso de fallas (ya sea que no se haya activado, lo hizo pero en volumen bajo o no se entendía el mensaje emitido) la ciudadanía puede realizar un reporte a las autoridades de la CDMX, ya sea vía redes o bien al 911 en donde se tendrá que proporcionar el ID del poste así como la ubicación del mismo, la cual incluye la calle, esquina más cercana y colonia.

