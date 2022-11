AMLO llamó a EEUU a no seguir con el embargo económico a Cuba en la ONU

Con la votación a favor, se terminará el embargo comercial en Cuba y familiares podrán enviar remesas. (Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confía en que termine el embargo del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba al considerarlo como una medida retrógada medieval e inhumana “no es posible que se aísle aún mas a un país como Cuba o cualquier otro país del mundo, nadie tiene ese derecho, actuar como el gobierno mundial”.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, este jueves 2 de noviembre, el mandatario federal espera que la votación que se llevará a cabo en Cuba sea a favor de que se termine el embargo comercial. “Se va a votar, que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consciente porque siempre que se vota, la mayoría vota porque se quite el bloqueo y por unos pocos ejerce veto y queda sin efecto la resolución”.

El jefe del Ejecutivo federal comentó que si el voto es unánime, sería una fiesta mundial “Sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos y el principio de los derechos humanos es el derecho a la vida, porque no es posible no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos ni apoyos a las familias”, dijo López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: