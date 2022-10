López Obrador aseguró que programas sociales seguirán: “Como ya no se roban el dinero como antes ya nos alcanza”

Castillo niega existencia de pruebas que lo impliquen en actos de corrupción: “¡No van a encontrar!”

“Quieren encontrar un chat, un video, quieren que alguien diga ‘sí, el presiente me llamó para ser ministro o director, y me pidió tanto’ [dinero]. ¡Pero no van a encontrar!”, dijo el mandatario desde Pichari.