Silvia Pinal, presente y con mayor lucidez, recibió homenaje en los premios Metro

Silvia Pinal y su paso por el Cine de Oro mexicano ha sido uno de los máximos logros que tiene dentro de su amplia trayectoria como actriz, sin embargo, esa faceta de su vida no es la única que la inmortalizó en el mundo del espectáculo, ya que la televisión y el teatro también forman parte de su vida profesional.

Posiblemente su más reciente interés por seguir activa y hacerlo justo con el arte de actuar en vivo con asistentes reaccionado dentro de la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, pudo ser uno de los motivos para que la Academia Metropolitana de Teatro decidiera rendirle un homenaje, al cual asistió de manera impresionante, sorprendiendo a muchos por su notable mejora de estado de salud y la gran lucidez que tiene a pesar de su edad.

Los también llamados premios Metro, que se celebraron el pasado martes 18 de octubre desde el Centro Cultural del Bosque, contaron con la presencia de la Última Diva del Cine de Oro mexicano, donde la actriz Michelle Rodríguez encabezó un repaso por la carrera teatral de artista, presentando las canciones ¿Qué tal Silvia?, adaptación del musical Hello Dolly; Justo tú de Ring ring llama el amor, el primer musical que protagonizó en 1957; Hoy es hoy de Mame; No hay otra como ella de I love her.

A pesar de que la gran ganadora de la noche fue la producción de Aladdín, el musical, quien se alzó con ocho preseas incluida a la Mejor Obra de Teatro Musical, la reina y pionera de los programas unitarios en la televisión mexicana acaparó las miradas de todas las celebridades asistentes, quienes tras un emotivo discurso de introducción, recibió también una ovación de pie que generó todo tipo de reacciones, siendo la de ella una inmensa felicidad que demostró con una sonrisa en su rostro y sus manos que señalaban un agradecimiento al gesto a la comunidad artística.

Al terminar el número musical de la comediante de de 40 y 20, se dio entrada a Silvia Pinal, que en silla de ruedas, pero pero elegantemente vestida, llegó al escenario acompañada del coreógrafo Oscar Carapia y Efigenia, su asistente, recibiendo un prolongado aplauso que los presentes le dieron levantándose de su butaca, algo que la emocionó.

“Quiero decirle las gracias a la Academia Metropolitana de Teatro por haberme invitado a entregarle esta presea a la señora Pinal, es un honor”, dijo Jacqueline Andere, para después de recordar que conoció a la diva cuando ella tenía 18 años, justo cuando Pinal protagonizó “El ángel exterminador” y desde entonces son amigas.

“Si no trabajo sentiría que ya no estoy”: Andere quiere seguir los pasos de Pinal

A sus 83 años de edad, la intérprete sigue vigente y no le tiene miedo a ser de ese tipo de artistas que toda su vida han crecido ante la mirada pública compartiendo incluso su proceso de ser una persona de la tercera edad, no por nada ha sorprendido estas nuevas palabras de la mamá de Chantal Andere, quien tan solo hace un par de semanas aseguró que quiere seguir trabajando hasta que su cuerpo lo permita, situación similar a la de su recién homenajeada amiga y el primer actor Ignacio López Tarso.

“Hace unos días, Susana Alexander me comentaba que ya no quiere trabajar, pero que debe hacerlo para mantener a sus perros. Afortunadamente, el tema económico no es lo mío, yo trabajo para sentirme viva, sentirme útil; el teatro me da vida, aunque es cansado, y sí, esclavizante, pero solo son tres días a la semana, y cuando hay función doble termino muy cansada, por eso es por lo que despierto tarde, y bueno, porque soy un poquito desvelada. Si no trabajo, no sé, sentiría que ya no estoy, que ya no... ¿Me explico?”, expresó para TVyNovelas.

