Adán Augusto informó que el gobierno busca revivir la reforma eléctrica

Adán Augusto se reunió con los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y PT. (Captura de pantalla).

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó este miércoles que buscará una “verdadera reforma electoral” y revivir la reforma eléctrica con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios, incluido el PRI.

El secretario de gobernación se reunió la mañana de este miércoles con los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y PT para discutir la Reforma constitucional para extender la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Durante la Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en la cámara de Diputados, con representantes del PRI, PT y MC, se emitieron un total de 28 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, quedando aprobada la minuta en materia de Guardia Nacional.

Previo al dictamen, Jesús Alberto Velázquez del PRD tomó la palabra y fijó su postura contra de la presencia de las fuerzas armadas en las calles. “El dictamen de, ya que consideramos que lo que se hizo en el senado no cubre las expectativas necesarias, se habla que la participación de las fuerzas armadas será extraordinaria cuando en realidad no hay nada de extraordinario en lo que está pasando en el país y que nos lleve a considerar que será necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles”. Y destacó que si bien es cierto la violencia no se ha generado a partir de este sexenio, sí dejó en claro que no se ha podido detener aún con la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

Salvador Caro diputado de Movimiento Ciudadano, expresó que quieres promueven la reforma, no les interesa la seguridad del país: “La militarización no resiste al análisis, 130 mil muertos y 35 mil desaparecidos, debilitamiento de las policías municipales y estatales y desmantelamiento de la infraestructura de la capacitación de las policías que con mucho esfuerzo se hizo durante muchos años que por supuesto tenía frutos”.

En tanto, Santiago Torreblanca del PAN enfatizó que por fondo y forma votará en contra “Con relación al tema de seguridad interior, el ejecutivo ya dispone de las fuerzas armadas para salvaguardar la seguridad interior, esa actuación es cuando se esté violentando el orden constitucional en las instituciones del estado y el segundo tema muy importante, se pretende justificar el tema de la militarización de la guardia nacional con este artículo, pero sigue inconstitucional”.

Durante la reunión con los líderes de las bancadas encabezados por Igancio Mier líder del grupo parlamentario de Morena y también presidente de la coordinación política de la cámara de diputados Adán Augusto dirigió un mensaje de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a los diputados federales de la colación Juntos haremos historia relacionada con la reforma constitucional antes mencionada.

El Secretario de Gobernación emitió un mensaje de agradecimiento de parte del presidente de México. (Foto: REUTERS/Luis Cortes).

Ahí, el titular de la SEGOB hizo un llamado a los presentes “Vamos a ayudar al presidente a construir juntos, yo sé que a veces no nos gusta que abordemos políticamente algunos temas porque sí tenemos serias diferencias ideológicas y hasta diferentes maneras de actuar, pero el país vale un buen acuerdo”.

Y continuó: “Es un acuerdo que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente, bueno, del último tramo de su sexenio”.

Adán Augusto busca revivir la reforma eléctrica

Durante la entrevista con reporteros, el secretario de Gobernación, también aprovechó para comentar que intentarán recuperar temas como la reforma eléctrica, y construir una verdadera reforma electoral, y buscarán el apoyo del PRI. Adán Augusto comentó a los líderes de las bancadas que el presidente Obrador los quiere mucho y está orgulloso del trabajo de todas y todos, y reconoció su compromiso con el país. También destacó que en esta reforma, aunque a muchos no les guste, se antepuso el interés general.

En entrevista, el secretario de gobernación comentó si con la nueva de Reforma de la Guardia Nacional se garantizará la seguridad en el país “El gobierno ha venido avanzando en ese rubro, yo no tengo ninguna duda que se va a consolidar la Guardia Nacional y vamos a ir construyendo cada día mejor escenarios de seguridad ... Pero si somos capaces entre todos a construir un camino en común, pues podemos construir, dos, tres, cuatro, los que se requieran para la mejor marcha del país para que haya más gobernabilidad”.

Adán Augusto López sostuvo que el acuerdo político con el PRI va más allá de una reforma constitucional. (Captura: Senado de México).

Aprovechó para comentar que este es una nueva etapa en materia de política: “Yo creo que no hay que quedarnos anclados en el pasado. Antes la tradición era que la Secretaría de Gobernación se trabajaba entre penumbras y nosotros preferimos hablarle de frente a la gente y de frente a los legisladores y venimos a intercambiar puntos de vista, les vine a transmitir un mensaje del presidente de agradecimiento y reconocimiento a su trabajo de los líderes de las bancadas.

Adán Augusto López sostuvo que el acuerdo político con el PRI va más allá de una reforma constitucional, y adelantó que buscarán las reformas energética y electoral. En tanto, si confía en que el PRI pueda acompañarlos en otras reformas constitucionales, comentó: Yo creo que muestro trabajo es que toda la fuerza política puedan acompañar la tarea y la propuesta del gobierno. Yo creo que nosotros tenemos la esperanza de construir con todos y entre todos. Ayer hubo una votación que tuve 400 votos, prácticamente unanimidad en los legisladores del PAN.

SEGUIR LEYENDO: