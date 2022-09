AMLO desmintió al GIEI y volvió a respaldar a Gertz Manero: “toda la información que solicitaron se les entregó”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

Tras la presentación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que el fiscal general de la República y el Ministro Arturo Zaldívar tienen una actitud de colaboración en la entrega de documentos que sirvan para las indagatorias de los expertos.

Contrario a lo que señalaron Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox, el presidente de México aseguró de nueva cuenta que Alejandro Geertz Manero jamás se resistió ante la orden de trasparentar la información solicitada.

“Ayer se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, la actitud del fiscal ha sido de colaboración (...) Toda la información que solicitaron quienes están en la Comisión (GIEI) se les entregó”, afirmó en la conferencia matutina de este viernes.

El pasado jueves, el GIEI señaló las evidencias que apuntan a una presunta relación de contubernio que establecieron grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero con distintas autoridades de todos los niveles de gobierno y también con las Fuerzas Armadas, pues están documentados algunos mensajes que hacen referencia al pago de sobornos a mandos regionales del Ejército y la Marina.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero entregando un cheque por dos mil millones de pesos al Jefe del Ejecutivo, recuperados en casos de corrupción (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

“Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis, hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos”, apuntó la experta en derecho.

Destacó la existencia de al menos 12 conversaciones en las que líderes de Guerreros Unidos y sus operadores hablan de “jales” (trabajos) que realizaban de manera conjunta con elementos de fuerzas de seguridad, o en su caso de “comidas” brindadas por los criminales a militares.

El conocimiento de estos hechos ponen en el ojo del huracán a Gertz Manero, pues recientemente una filtración del diario español, El País, reveló que el órgano que dirige había inhabilitado una veintena de órdenes de aprehensión contra militares, oficiales y funcionarios presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

Además, en días anteriores se dio a conocer que el ex fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, había tenido una ruptura con Gertz Manero por discrepancias respecto al proceso de Jesús Murillo Karam, razón por la que el ex fiscal decidió renunciar.

Todo lo anterior desató en la opinión pública una serie de suposiciones contra Manero, quien se dijo, negaba información porque probablemente buscaba encubrir a militares y funcionarios implicados tanto en la creación de la llamada “verdad histórica” como en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Alejandro Gertz Manero acusado por el GIEI de no entregar documentos relevantes para el caso (FOTO: JOVANI PÉREZ/INFOBAE)

Sin embargo, López Obrador continuó firme en su postura frente al funcionario:

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Geertz Manero, ni del presidente de la Corte, porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo ‘es que no podemos llegar tan alto’ o ‘esto no tiene fundamento’ o ‘¿para qué nos metemos’’ o ‘vamos a buscar la forma de darle carpetazo’. No”, reiteró.

Reconoció la labor de los expertos independientes pero aseguró no estar de acuerdo con ellos ni con la idea de que la investigación marchaba bien hasta que se señaló al Ejército de estar implicado.

