Qué dicen los estudios científicos sobre las plantas y su “gusto” por la música

La música puede beneficiar a las plantas (Foto:Canva)

Así como a la mayoría de seres humanos les gusta la música y disfrutan de su canciones favoritas cantando o bailando, las plantas también llegan a percibir las vibraciones de una melodía e incluso esto puede influir en su crecimiento.

Tal como las personas tienen gustos variados y géneros musicales predilectos, a las plantas tampoco les gusta cualquier tipo de música y no todas las canciones servirán para hacerlas crecer, pues se guían por lo que hace bien a sus sentidos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Western Australia, se demostró que las plantas tienen sentidos complejos y desarrollados que pueden detectar y responder a los estímulos de sonido, pues es como un mecanismo de sobrevivencia que ocupan para encontrar agua.

El nombrado UWA Tuned in: plant roots use sound to locate water (UWA Sintonizado: las raíces de las plantas usan el sonido para localizar el agua) hecho por diversos investigadores, explica que los ejemplares naturales pueden sentir la vibración del sonido de la corriente cuando pasa a través de las cañerías o en la tierra.

A las plantas les gusta la música clásica (Foto: Canva)

Ahora bien, existe algo llamado “El efecto Mozart en las plantas”, en el que se habla de que a los vegetales les gusta la música del artista que perteneció al período clásico y que con ella crecen sanas y fuertes.

Según un artículo publicado por la Red de Especialistas en Agricultura, una compañía japonesa hizo algunas investigaciones sobre este tema y en una granja sometieron a plantas a un tratamiento acústico con electrodos, un circuito que se conectó a ellas.

Al ponerlos, estos dibujaron en el papel las reacciones de los vegetales a música de Chopin, Brahms, Mozart y Beethoven. Durante varias horas al día repitieron ese proceso, lo que resultó en que las plantas crecieran más rápido.

Un productor de vinos en Toscana, Italia, llamado Giancarlo Cignozzi aplicó desde hace más de diez años una técnica para fortalecer a sus plantas haciéndolas escuchar a Mozart.

Las plantas pueden crecer más fuertes con música (Foto: Canva)

Lo que ha dado como resultado a unas deliciosas uvas de la cepa Sangiovese que son utilizadas para el vino más famoso de la zona, el Brunello.

“¡Imaginate la vida sin música! Yo supongo que la música puede mejorar la vida de las personas y de los animales, ¿por qué no también la de las plantas?”, expresó Giancarlo Cignozzi.

Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Chile, las plantas tienen diferentes reacciones dependiendo el tipo de música, pues si esta es agradable, le ayudará a crecer, mientras que si tiene tonalidades atonales o estridentes, pueden morir.

En el mismo estudio hubo una discusión científica pues, algunos afirmaban que determinadas proteínas responden a una vibración, lo que hace que se desarrollen más o menos las raíces y que salgan nuevos brotes.

Mientras que la otra parte señaló que la vibración producida por las ondas de sonido afectan hasta el punto de que las que provienen de música rock hacen que las raíces de una planta no crezcan.

Cómo ponerle música a las plantas

Plantas en casa (Foto: Canva)

Por lo mencionado anteriormente, es evidente que las plantas preferirán música tranquila, así como también un volumen moderado, pues si es muy ruidoso podría afectarles.

Sería adecuado hacerlo por medio de una pequeña bocina, que no se encuentre ni muy lejos, ni muy cerca de donde estén las plantas

Esto probablemente ayudará a que se desarrollen mejor en cualquier ambiente y les permitirá adaptarse a nuevos espacios de forma más sencilla.

