Mara Lezama, abanderada de Morena, rindió protesta como gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama rindió protesta como gobernadora constitucional de Quintana Roo (Foto: Cuartoscuro)

Mara Lezama rindió protesta como gobernadora constitucional de Quintana Roo, por lo que se termina el proceso electoral que determinó su victoria como candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM y Fuerza por México) en las elecciones del pasado domingo 5 de junio.

Acompañada de Carlos Joaquín González, gobernador saliente; y Adán Augusto Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), María Elena Hermelinda Lezama Espinosa juró este domingo 25 de septiembre cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen.

La ceremonia se llevó a cabo en el Congreso Local de Quintana Roo, donde el acto protocolario constó en recibir el mando del ahora ex gobernador Joaquín González. De este modo se cierra el proceso en el que se ratifica la alternancia de poderes entre las fuerzas políticas en México, ya que el gobierno anterior era del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Rindo protesta como Gobernadora del estado de #QuintanaRoo para hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo me ha conferido. pic.twitter.com/H9dIh4xP16 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 25, 2022

Respecto al proceso electoral de este año, cabe destacar que Lezama fue la ganadora indiscutible en las urnas, esto porque acaparó el 56.4% de toda la votación, lo cual quiere decir que ni sumando los votos acumulados de los otros cuatro candidatos, podrían ganarle a la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2022, Lezama Espinosa acumuló 280 mil 357 votos, mientras que Laura Lynn Fernández Piña, su competidora más cercana, se quedó con 80 mil 209, lo que representaba el 16.13% de los sufragios. Esto quiere decir que, para ganarle a Lezama, necesitaba del triple de votos.

Aunado a ello, cabe destacar otros dos factores que intervinieron de manera particular en el proceso electoral de Quintana Roo. El primero es que la coalición Va por México se vio debilitada al no ir toda junta, esto porque la alianza originalmente integrada por el PRI, PAN y PRD no contó con la presencia del tricolor, ya que Leslie Angelina Hendricks Rubio decidió ir por su cuenta en representación del Revolucionario Institucional.

Mara Lezama abrevó de la popularidad de AMLO y Morena para ganar con más del 50% de la votación (Foto: Twitter / @MaraLezama)

Sin embargo, de haber ido juntos, no hubiera sido un factor determinante, ya que ella sólo obtuvo, de acuerdo al PREP, 14 mil 758 votos, que representó 2.9% de las papeletas electorales. Por lo que su presencia en la coalición impulsada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos no representaba un factor diferencial ante la “aplanadora” de Morena y la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por el otro lado, se presentó la intención de debilitar a Morena desde Movimiento Ciudadano (MC), esto porque el senador José Luis Pech Várguez, justo antes de que iniciara el periodo electoral, abandonó a la bancada guinda para integrarse a la naranja bajo la promesa de que lo candidatearan para la gubernatura, esto después de que MC reconociera que no contaba con un perfil fuerte para competir por el cargo en la entidad.

No obstante, Pech Várguez quedó en tercer lugar, pues solamente juntó 65 mil 286 votos, que representan el 13.13% de las preferencias electorales; es decir, esto no debilitó de gravedad a Mara Lezama en su búsqueda a la gubernatura de Quintana Roo. De tal modo que tanto Morena como la Cuarta Transformación (4T) incrementó su gobierno territorial, algo que se ha venido dando desde las elecciones de 2018, donde AMLO ganó la presidencia, Claudia Sheinbaum la Ciudad de México y Regeneración Nacional la mayoría en el Congreso de la Unión.

SETGUIR LEYENDO: