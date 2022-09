Diego Aguirre recordó cómo vivió la goleada con Cruz Azul y después su despido

Diego Aguirre contó cómo fue su despido de Cruz Azul y la goleada del América (Foto: CUARTOSCURO)

Uno de los momentos más escandalosos de Cruz Azul durante el Apertura 2022, y de su historia, fue la goliza que recibieron por parte de Las Águilas del América en la Jornada 10 de la Liga MX pues la Máquina recibió un total de siete goles y no lograron anotar ningún gol, hecho que desencadenó el despido de Diego Aguirre.

El uruguayo dirigió a los de La Noria por un breve lapso pues llegó en mayo y se fue el 21 de agosto. Su rápida partida no dio tiempo para que el entrenador contara su versión de lo que pasó con su equipo y el porqué no logró dirigir a Cruz Azul como lo esperaba la directiva.

Pero, recientemente Diego Aguirre rompió el silencio sobre su salida de La Noria y cómo vivió aquella escandalosa derrota ante los azulcremas. Fue en entrevista con Sport 890 en donde reveló dichos detalles y lo primero que agregó fue que su paso por Cruz Azul fue “extraño” y que su último juego al frente del club lo vivió “escondido” en la tribuna.

Luis Abram fue titular en la goleada en contra del Cruz Azul ante América (Foto: Getty Images)

En aquel 7 - 0 en el Estadio Azteca, el ex técnico de los cementeros estaba expulsado por una infracción cometida en su último partido, así que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX lo sancionó con un partido de suspensión, así que el clásico joven lo vio desde uno de los palcos del Azteca, como un espectador más.

Conforme transcurrió el juego y su cuerpo técnico no encontraba la fórmula para evitar que les hicieran más anotaciones, el uruguayo confesó que llegó a desesperarse pues estaba solo en el palco y calificó de “golpe duro” el ver a su equipo perder con una gran diferencia y sin poder hacer nada.

“Yo lo vi escondido en un palco, solo, y fue un golpe duro. No puedes hacer nada porque no puedes comunicarte, pero son cosas que te golpean porque está fuera de cualquier contexto”.

Con la goleada del América, Cruz Azul cayó al penúltimo lugar de la tabla en aquella Jornada 10 (Foto: Twitter/ @CruzAzul)

Y es que debido a que era su primera experiencia en la Primera División de México, consideró extraño los “resultados abultados” pues no imaginó que en el clásico joven que estaría suspendido y que su equipo perdería con una diferencia abismal, además de que sería su último juego como director técnico de Cruz Azul.

“Fue raro, yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados. Y fue algo inesperado y raro, todas las circunstancias del juego. Fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido”.

Con todo por estos colores 💙 pic.twitter.com/GQMUt7sLAh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 6, 2022

Una vez que el ex futbolista se sentó a dialogar con la directiva de La Noria y le notificaron su despido, aseguró que fue “raro” su paso por Cruz Azul pues llegó con una expectativa, la cual no cumplió. Además aseguró que fue sorpresivo su despido pues, aunque perdió notoriamente ante Las Águilas, no imaginó que lo despedirían.

“Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto, y no puedo decir que no afecta porque siempre llegas con una ilusión de estar por mucho tiempo. Pero fue algo raro, porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a un equipo con dificultades en general. Obviamente siempre tienes la fe de que las cosas salgan bien y fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso”, finalizó.

