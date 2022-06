ONU-DH: la impunidad en México impide proteger a los periodistas y defensores de Derechos Humanos

Foto: EFE/Isaac Esquivel/ Archivo

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado recordó que mientras la impunidad continúe superando en México el 90%, la violencia contra los periodistas y defensores de derechos humanos no va a cesar.

“Lo anecdótico o contradictorio es que en realidad todo lo que están haciendo (periodistas y defensores) es exigiendo el cumplimiento de la ley pero son estas personas las que son criminalizadas, atacadas y asesinadas. Y quienes son los perpetradores están en la impunidad”, explicó Fernández-Maldonado mediante videollamada en un foro realizado en la Ciudad de México.

Sobre “¿qué hacer?”, el representante de ONU-DH detalló que lo más importante sería que las autoridades reconociesen el problema, pues si no lo hacen “no dirán que es necesario tomar medidas”.

Además, opinó que el marco legal es adecuado, ya que incluso hay un mecanismo de protección de periodistas y defensores “que, con todas sus limitaciones, ha salvado vidas”, por lo que es imprescindible el reconocimiento para llevar las normas a la práctica de manera adecuada.

“Lo ideal sería que no hubiese necesidad de mecanismo”, sentenció.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), el Ayuntamiento de Barcelona y Taula per Mèxic, junto con Artículo 19, CIMAC , Periodistas de a Pie y Aluna Acompañamiento Psicosocial; organizaron el foro “Periodismo y Construcción de Paz en México: proteger a periodistas, garantizar la libertad de prensa”, que se celebra desde el pasado lunes y concluirá este martes en el Centro Cultural Bella Época de la Ciudad de México.

La inauguración fue presidida por David Llistar, director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona; Sabina Puig, responsable del programa Violencias fuera de contextos bélicos del ICIP; Arturo Landeros, de la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, y Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

Fernández-Maldonado recordó la situación de la prensa en México, donde suman once periodistas asesinados en lo que va de año, si se comprueba que sus muertes se produjeron en relación con su labor, según organizaciones nacionales de periodistas.

El pasado mes de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró necesario que las autoridades implementen una “política integral” más allá del mecanismo de protección existente para proteger a los periodistas.

“No basta con reforzarlo (el mecanismo) en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho”, detalló el organismo, que publicó el diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de estado para la protección a las personas defensoras y periodistas”, expusieron.

La CNDH también se pronunció sobre los homicidios de defensores de derechos humanos, 94 de los cuales han sido asesinados a lo largo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y en lo que va de la actual administración, suman 94 defensores de derechos humanos asesinados, mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores”, destacó el organismo.

Destacó que aunque en México existe el Mecanismo de Protección de Defensores Humanos y Periodistas, que proporciona medidas como un botón de pánico, patrullaje y vigilancia a sus beneficiarios; pero enfatizó que lo que debe hacerse es revertir el contexto violento que sufren.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1 mil 945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

Con información de EFE

