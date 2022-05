Alcalde de San Miguel de Allende prohibió vender a comerciantes por ser “prietas, chaparras y feas”

Empresarios y representantes de transporte turístico han denunciado las acciones del alcalde. Foto: TW @karynechar

En una rueda de prensa para medios locales, comerciantes del Centro Histórico de San Miguel de Allende en Guanajuato denunciaron la discriminación por parte del alcalde priista Mauricio Trejo Pureco al no permitirles vender productos por ser “prietas, chaparras y feas”.

Sandra Granados Guzmán, comerciante, afirmó que tanto a ella como a otros compañeros, el alcalde Trejo Pureco les advirtió que no pueden vender en el centro ya que no le son agradables a la vista.

“Para él somos feas, somos prietas, y no le gusta lo que ve en el jardín al vernos y no le gusta lo que vendemos. Yo soy la tercera generación, no me puse ayer o antier. Tenemos 60 años vendiendo; mis abuelos y mis padres lo hicieron. No voy a dejar que este sector, aunque sea el presidente, pase sobre mis derechos”, declaró Granados Guzmán.

“Trejo Pureco dice que somos chaparras y nos manda a la gente del municipio para atosigarnos”, afirmó. Además contó que a partir de esa orden comenzó una serie de abusos por parte de las autoridades como persecuciones y confiscación de carritos de ventas e incluso de los productos que venden.

El alcalde priista fue acusado de discriminación. Foto: FB / Mauricio Trejo Pureco

También hablaron comerciantes como Gregoria Almanza, Norma González y Josué Fernando Cruz Almanza, los cuales declararon que San Miguel de Allende ya es un pueblo donde rige la ley del alcalde, pues de los 17 vendedores que solían trabajar con un permiso municipal en el Centro solo quedan ocho.

En una ocasión, hace seis meses, elementos de Tránsito decomisaron cuatro de los carritos de comida que se encontraban laborando en el lugar, incluyendo los productos a pesar de tener permisos. Estos mismos se niegan a entregarlos aún con una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa. De igual manera expresaron su miedo por las posibles represalias del alcalde en contra de ellos o sus familiares.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el alcalde es acusado de esta manera, pues representantes de transporte turístico y del sector restaurantero también denunciaron las graves afectaciones que han tenido. Fue en el pasado mes de abril cuando el alcalde priista impidió que los concesionarios de tranvías turísticos siguieran prestando sus servicios, lo cual generó pérdidas de hasta 2 millones de pesos.

San Miguel de Allende es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. (Getty Images)

A pesar de tener los documentos en orden, el alcalde Mauricio Trejo negó la petición de que pudieran seguir trabajando con el argumento de que los tranvías estorbaban en las calles. Los vehículos fueron decomisados y ocasionaron pérdidas considerables al ser en el periodo de Semana Santa.

“Tenemos en orden nuestros permisos y las revistas mecánicas, y por un capricho no podemos prestar nuestros servicios turísticos”, resaltó Martín Carrera García, propietario de la empresa Turísticos El Mayorazgo.

Por otro lado Mauricio Trejo ha clausurado cuatro veces el restaurante La Terraza que se encuentra ubicado a un lado de la torre del reloj cerca de la Parroquia de San Miguel Arcángel. Los representantes de ambos sectores declararon que han sido blanco de abuso de poder por parte del alcalde. Cabe destacar que en la última clausura del restaurante se ordenó un desalojo total con el argumento de que el uso de suelo se encontraba vencido, a pesar de que el abogado afirmó que se paga mes con mes.

San Miguel de Allende es un sitio turístico muy importante. (Foto: Instagram/ivonnefav)

Hasta el momento el alcalde Mauricio Trejo Pureco no ha comentado nada acerca de las acusaciones de discriminación hacia los ambulantes locales del centro de San Miguel de Allende.

