Claudia Sheinbaum aseguró que presencia de cabilderos en San Lázaro es una “traición a México”

Claudia Sheinbaum consideró ofensivo y una traición al país la operación de cabilderos en San Lázaro (Fotos: Captura de Pantalla / Canal del Congreso // Cuartoscuro)

Tras la asistencia de Paolo Salerno en el Pleno de la Cámara de Diputados, señalado como el asesor de la coalición Va Por México para “tumbar” la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, consideró ofensivo y una traición al país la operación de cabilderos en San Lázaro.

Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa de este 13 de abril, la mandataria capitalina cuestionó la presencia de Salerno, el llamado cabildero de empresas extranjeras, en una sesión de la Cámara baja.

“Primero es ofensivo para el pueblo de México, ¿Cómo es posible, la verdad, que un cabildero lo lleve un diputado o diputada, en este caso, a sentarse a una curul? (…) ¿Qué hace un cabildero en una curul? Y segundo, es una traición. No es menor, no es algo menor, sí es muy grave. Y lo que muestra es a quién representan estos diputados. Y ahora que viene la discusión de la reforma eléctrica, pues esa es la pregunta, a quién representan”.

La mandataria capitalina cuestionó la presencia de Salerno (Fotos twitter: @dpoliticamx)

Como respuesta, Sheinbaum Pardo también recordó que el acceso a San Lázaro, al que calificó como una representación del pueblo en el poder Legislativo, es restringido y únicamente pueden entrar y ocupar esos lugares los diputados.

“Yo no sé si ustedes han querido entrar al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, es muy complicado, tienes que estar identificado, sólo se le permite entrar a diputados y diputadas, no es trivial entrar al Salón de Plenos, particularmente en una sesión; claro, a lo mejor se puede ir a visitar, pero cuando hay sesiones no se permite entrar más que a los diputados y diputadas, a la representación del pueblo”, explicó la jefa de Gobierno.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo local declaró que la diputada Edna Díaz Acevedo y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) deben ofrecer una disculpa y explicar la presencia del representante de la empresa eléctrica Enel, de origen italiano.

La jefa del Ejecutivo local declaró que la diputada y el grupo parlamentario del PRD deben ofrecer una disculpa (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

“La pregunta es: ¿para qué lo llevaron y qué hacía ahí? Y sí deben de explicarlo, la diputada, particularmente, que estaba sentada ahí y que representa a estos diputados que quieren votar en contra de la Reforma Eléctrica y que, además ahí se ve a quién representa ¿no? el haber llevado a un cabildero que representa una empresa transnacional, ahí se ve a quién representa, a qué intereses, cuáles son los intereses que están protegiendo”, reprochó.

Al igual que Claudia Sheinbaum, legisladores y aliados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han denunciado la presencia del italiano Paolo Salerno durante la sesión de comisiones en la Cámara de Diputados.

Viridiana Lorelei, dirigente estatal de Morena, señaló a través de su cuenta de Twitter que cuando comenzó la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía en la Cámara baja se presentó un cabildero de las empresas extranjeras.

Legisladores y aliados de Morena han denunciado la presencia del italiano Paolo Salerno (Fotos twitter: @Karladz95)

“Comenzó la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Energía en la Cámara de Diputados con un llamado de atención a los cabilderos de las empresas extranjeras que están sentados a lado de los diputados del PRIANRD; los pararon pues obstruía el desarrollo de la sesión”, escribió.

“La Cámara de Diputados es un órgano de representación de las y los mexicanos, no de los cabilderos de empresas privadas extranjeras. El pueblo está con la Reforma Eléctrica: sean dignos representantes populares por primera vez”, manifestó por su parte Andrea Chávez, coordinadora de Comunicación Política del grupo parlamentario de Morena.

