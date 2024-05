La disputa continúa, Canelo Álvarez se dirige a Óscar de la Hoya por supuesta demanda de difamación

De la Hoya dio a conocer cómo iniciaron los problemas con el púgil jalisciense. (Ilustración: Jovani Pérez)

Los ánimos siguen calientes después de la pelea Canelo vs Munguía, Saúl Álvarez y Óscar de la Hoya han protagonizado diferentes encontronazos, el más evidente fue cuando el campeón mexicano casi llega a los golpes con el Golden Boy en una rueda de prensa.

Luego de que Canelo Álvarez venció a Munguía —y retuvo sus títulos de los supermedianos— el tapatío viajó a la Ciudad de México para participar en un torneo de golf, ahí ofreció unas palabras sobre su disputa con el fundador de Golden Boy Promotions y dejó en claro que no teme a una supuesta demanda por difamación.

Cabe recordar que tras el encontronazo que casi llega a los golpes, De la Hoya amenazó con demandar a Canelo por difamación, el expeleador se dijo ofendido de las acusaciones, así que tomaría acciones legales contra Saúl.

Pero para Canelo, este tema no lo tiene preocupado y mucho menos consternado sobre lo que pueda hacer Óscar de la Hoya. Ante diversos medios señaló que la demanda del Golden Boy no procedería, pues él no dijo ninguna mentira.

Canelo venció a Jaime Munguía (AP Photo/John Locher)

El nacido en Guadalajara, Jalisco, sostuvo su postura y dejó en claro que todo lo que ha expresado sobre Óscar de la Hoya es verdad, no negó ninguna de las palabras que dijo, por ello Canelo se mostró tranquilo ante la supuesta amenaza del promotor de boxeo.

“En Estados Unidos difamación es cuando mientes, ¿de qué me iba a demandar? de difamación no se puede demandar a alguien que está diciendo la verdad”.

En cuanto a su desprecio al excampeón mundial, Santos Saúl dejó en claro que sus diferencias son únicamente por lo que ocurrió cuando Canelo estaba con Golden Boy Promotions, sabe del legado deportivo del retirado peleador, por lo que no demeritó lo que realizó en los años noventas. Incluso le mostró admiración por su legado en la historia del deporte de los puños y guantes.

Pero, cuando se trata de su personalidad, Álvarez expresó que no lo quiere tener cerca. No comparte sus “vibras”, en consecuencia no lo quiere cerca, explicó que ambos pueden estar enfocados en sus profesiones y no cruzar camino otra vez.

Óscar de la Hoya y Canelo protagonizaron una pelea en rueda de prensa (Photo by Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images)

“Yo como deportista lo respeto y mi admiración para él, pero como persona pienso completamente otra cosa y la verdad es que no quiero nada que ver con el. No quiero esas vibras cerca de mí y cada quien por su lado”.

Finalmente terminó su comentario sobre Óscar de la Hoya explicando las razones de porque ya no quiere tener cercanía con él.

“Preferiría no tener problemas con nadie, pero cada quien por su lado”.

Así fue la pelea de Canelo con Óscar de la Hoya

Una intensa disputa verbal se produjo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya durante una conferencia de prensa promocional de la próxima pelea de Álvarez contra Jaime Munguía. La confrontación ocurrió días antes del combate, enfatizando las tensiones crecientes entre el púgil mexicano y el exboxeador/promotor.

En el evento, que tenía como objetivo generar interés por la pelea programada para el sábado 4 de mayo, los ánimos se caldearon a tal punto que el personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar un enfrentamiento físico entre las dos figuras del boxeo.

Al borde de los golpes, Canelo encaró a Óscar de la Hoya luego de que menospreciaron su carrera Crédito: @BoxAzteca7

La discusión surgió cuando Álvarez interrumpió a De La Hoya, quien estaba criticando el comportamiento del púgil hacia él en meses recientes. De la Hoya, conocido popularmente como Golden Boy, aprovechó su momento en el micrófono para lanzar comentarios despectivos hacia Álvarez, recordándole los años que pasó bajo su promotoría en Golden Boy Promotions y cómo contribuyó a su estrellato global.

Lejos de calmar los ánimos, estas palabras solo avivaron la furia de Álvarez, quien respondió con insultos y reproches, cuestionando la sinceridad y el respeto de De La Hoya hacia él y hacia el deporte.

En respuesta a las críticas de De La Hoya sobre su papel en impedir un combate entre Munguía y Gennady Golovkin, Álvarez se levantó para confrontarlo directamente, provocando que Eddy Reynoso y el equipo de seguridad intervinieran. La situación escaló hasta tal punto que Álvarez terminó arrojando insultos hacia De La Hoya, lo que culminó este tenso intercambio.