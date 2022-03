Gabriel Quadri propuso retomar construcción del NAIM en 2024: “Será orgullo nacional”

El diputado del PAN utilizó su cuenta de Twitter para promover la reconstrucción del NAIM (Foto: Twitter/@g_quadri)

Tras la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 21 de marzo, el tema sigue en boca de todos, principalmente por los comentarios de cientos de personas en contra del proyecto y el cómo se desenvolvió la inauguración de este.

Entre los miles de comentarios, destacaron videos e imágenes de los vendedores ambulantes, la falta de agua en los baños, así como los pocos establecimientos dentro del lugar, sin contar ya el diseño de las instalaciones, lo que ha valido que sea catalogado como una “central avionera” o “camionera”.

Hubo otros comentarios en los que se quejaban de los vendedores informales, como la viralización de la vendedora de tlayudas en el aeropuerto, aludiendo que se trataba de un “mercado popular” en lugar de un aeropuerto internacional de “primer mundo”.

Estos comentarios despertaron la indignación de cientos de personas en las redes sociales por el clasismo de varios de los retractores. Otros compararon el diseño del AIFA con las maquetas e imágenes del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual iba a ser construido en el lago de Texcoco.

Entre ellos estuvo el diputado Gabriel Quadri. El legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) se destapó como uno de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2024 a inicios de marzo, y aseguró que como candidato para la contienda, reanudará con la construcción del NAIM.

El diputado federal tachó de mediocre el AIFA (Foto: Facebook/Gabriel Quadri)

“Voy a ser candidato en 2024 y vamos a retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.”

Cabe destacar que el diputado ya había hecho público su plan para reconstruir el aeropuerto el 20 de marzo. En un video compartido en su cuenta oficial de Twitter comentó que la reconstrucción del NAIM era uno de los pasos principales para llevar a cabo la “reconstrucción nacional”: “será orgullo nacional y factor de competitividad” en comparación del de Santa Lucia, el cual calificó de “corriente, mediocre, periférico y marginal”.

De igual forma se mostró en contra de la decisión del gobierno por el decreto con el que la zona del Lago de Texcoco fue declarada Área Natural Protegida este martes 22 de marzo.

“Cínica burla de López al decretar como Área Natural Protegida al vaso de Texcoco. Es un páramo, totalmente alterado. Lo hace para tratar de impedir en 2024 la reanudación del NAIM. Un simple decreto presidencial lo revertiría...”

El NAIM fue cancelado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia (foto: especial)

Junto con su colérico mensaje, compartió un supuesto video del lugar publicado por el escritor Rubén Cortés, quien comentó que el lugar decretado como Área Natural Protegida, parecía más un “paisaje lunar” pues en él “No nada un pez, no vuela un pato: no es un lago”.

Por este motivo, momentos después mencionó que de ganar la presidencia buscaría revertir el decreto, ya que lo consideró como una “burla cínica” de Andrés Manuel López Obrador: “Decretar Texcoco, charco maloliente, como Área Natural Protegida, es escarnio perverso contra la conservación de la biodiversidad. Ese decreto lo vamos a revertir en 2024...”, redactó el diputado federal.

Cabe aclarar que no ha sido el único político que se ha posicionado de esta manera ya que la también diputada por el PAN, Lilly Téllez, compartió en su cuenta oficial de Twitter que también se reconstruiría el NAIM en Texcoco durante 2024.

Al igual que Quadri, comentó que en el próximo sexenio “se revertirá ese decreto. El NAIM será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder. El primer vuelo será a Canadá, como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con Estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad”, redactó este 22 de marzo, aunque no mencionó nada acerca de su candidatura.





