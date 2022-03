AIFA: cuánto costará el viaje en taxi aéreo de Polanco al nuevo aeropuerto

El próximo lunes se inaugurará el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México. REUTERS/Luis Cortes

El próximo lunes 21 de marzo se inaugurará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras más importantes que se desarrollarán durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, dicha obra pública ha sido blanco de varias críticas, esto por la lejanía que tiene de la Ciudad de México.

El pasado miércoles 16 de marzo, el mandatario dijo, durante su conferencia de prensa mañanera, que demostraría, el lunes próximo, que se puede hacer 40 minutos desde Palacio Nacional, su residencia, hasta el nuevo aeropuerto, ubicado en Santa Lucía, Estado de México.

Esto, tras anunciar que ya no dormiría en el hotel que se construyó dentro del aeropuerto, como había declarado días anteriores, porque el inmueble no contaba con certificación y no quiere demostrar influyentismo. “Me voy a dormir aquí (en Palacio Nacional) para mostrarles que voy a hacer media hora para allá. Allá nos vamos a ver a las 7 y voy a estar a las 6 en la reunión de seguridad.

“Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y como escuché el comentario de Joaquín (López-Dóriga) que me dio risa, que me voy a llevar dos horas en llegar, pues no, me voy a dormir aquí y voy a hacer 40 minutos”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Desde algunos puntos de la capital habrá servicio de taxis aéreos, por medio de helicópteros. Foto: Karina Hernández / Infobae

Posteriormente, el viernes, López Obrador (AMLO) anunció que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) contará con el servicio de taxis aéreos desde algunas zonas de la Ciudad de México como Polanco.

El primer mandatario recordó que los aeropuertos de grandes ciudades como Nueva York, Washington, Londres o Madrid se encuentran en las afueras de esas metrópolis. Sin embargo, anunció que para todas aquellas personas que disponen de grandes recursos económicos, podrán trasladarse a través de taxis aéreos.

“(...) Va a haber también y aprovecho para anunciar, viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto… Taxi aéreos, casi los van a bajar en sus departamentos… de su departamento al aeropuerto”, resaltó al tiempo que aclaró que se trata de concesiones a particulares.

La noticia ha dado de qué hablar, pues aunque AMLO no informó sobre los precios que tendrán estos viajes, ha hecho que más de uno se pregunte sobre los costos que tendrán.

Desde Polanco, en el poniente de la capital, habrá servicio de taxi aéreo, hasta el AIFA. (Foto: Instagram / @alex_parra_dron)

Sin embargo, cabe recordar que este servicio se taxis aéreos existe en México desde 2016, cuando la empresa Cabify lanzó su opción premium CabiFLY Shuttle para transportar a sus clientes de forma aérea desde Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, ubicada al poniente de ésta, hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El presidente adelantó que serán tres las empresas que ya se “apuntaron” para ofrecer este tipo de servicios al Aeropuerto Felipe Ángeles, sin embargo, como ya se mencionó, no se dieron precios. Aunque, para darse una idea de cuánto costará dicho viaje, podemos tomar en cuenta que CabiFLY Shuttle cobra USD 100 para transportar a las personas desde Polanco hasta el AICM. Esto se traduce en 2 mil 38 pesos mexicanos. De la exclusiva zona ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo al AICM hay una distancia de 16.6 kilómetros.

No obstante, el AIFA se encuentra más alejado de Polanco, pues se encuentra a 54.7 kilómetros, o sea, más del triple de distancia. Por ello, es probable que el costo a este nuevo aeropuerto pueda incrementarse entre 3 mil y 4 mil 500 pesos, para oscilar entre los 5 y los 6 mil 500 pesos mexicanos.

Otra de las empresas que compiten en este mercado es Voom, conocido como el “Uber aéreo”, y según el kilometraje que se marque, los precios van de los 2 mil 300 pesos hasta los 6 mil 400, una distancia que equivaldría viajar desde el AICM hasta el aeropuerto de Toluca, que son 65.6 kilómetros.

Además, hay otras empresas privadas que ofrecen el servicio de taxis aéreos con helicópteros, que cuentan con otras tarifas. Por ejemplo, la compañía Yumping, cuenta con un vuelo compartido sobre la Ciudad de México, que cuesta 2 mil 350 pesos por persona. Sin embargo, un vuelo sin compartir, por 60 minutos en la capital, tiene un costo de 9 mil 800 pesos.

