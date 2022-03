México y Francia llevarán un proyecto de resolución humanitaria en Ucrania ante la Asamblea General

El proyecto de resolución de ayuda humanitaria en Ucrania será presentado ante la Asamblea General y no ante el Consejo de Seguridad, pues ahí Rusia tiene el poder del veto (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Los embajadores de México y Francia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciaron que trabajan en un proyecto de resolución para ayuda humanitaria en Ucrania, mismo que será presentado ante la Asamblea General, en respuesta a los ataques de las tropas rusas en territorio ucraniano desde finales de febrero.

Fue ante la Asamblea General en lugar del Consejo de Seguridad, pues en este último Rusia tiene el poder del veto. Además, en la Asamblea General las resoluciones votadas no son vinculantes, es decir, no obligan a un cumplimiento. Aunque todavía no se tiene una fecha en específico para la votación, el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, señaló que, “cuanto más pronto, mejor”.

Asimismo, recordó que más de 2,8 millones de personas han salido de Ucrania por el conflicto con Rusia, mientras que cerca de 1,8 millones se han visto obligadas a desplazarse al interior del país. “Estamos presenciando la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, expresó. Y agregó que, desde los primeros ataques rusos, la Organización Mundial de la Salud ha registrado por lo menos 31 ataques a unidades de salud.

France's Ambassador to the U.N. Nicolas de Riviere and Mexico's Ambassador to the U.N. Juan Ramon de la Fuente Ramirez attend a news conference, amid Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in New York City, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Por su parte, su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, detalló que el proyecto se enfocará y tendrá como prioridad el tema humanitario. El objetivo, detallaron, es el “cese a las hostilidades” de manera inmediata para proteger a la población civil.

“Es por eso que Francia y México han estado trabajando con todos los miembros del Consejo de Seguridad durante las últimas dos semanas en un Proyecto de Resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, reconocemos que la situación en el terreno es muy cambiante y, por lo tanto, se requiere de una acción inmediata”

De la Fuente aseguró que varios Estados Miembros los han contactado para participar e involucrarse en el proyecto. “Para permitir que la comunidad internacional transmita un mensaje vigoroso y unido, hemos decidido llevar nuestra iniciativa a la Asamblea General”, explicó el exrector de la máxima casa de estudios.

Ante dichos comentarios, ambos embajadores fueron cuestionados si optaron llevar el proyecto a la Asamblea General porque saben de antemano que no pueden pasar por el Consejo de Seguridad. “¿Les preocupa el veto?”, interrogó una reportera.

El pasado 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condenaba la invasión de Rusia a Ucrania, con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

Juan Ramón decidió guardar silencio y su homólogo francés tuvo que tomar la palabra. “Obviamente habría sido difícil en el Consejo de Seguridad, no hace falta que le expliquemos por qué”, respondió de Rivière.

Las resoluciones son medidas adoptadas regularmente en foros de discusión o cuestiones temáticas, las cuales reflejan las opiniones o voluntad de los Estados miembros de la Asamblea General. Además, aportan recomendaciones sobre políticas y normas ante la Secretaría de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condenaba la invasión de Rusia a Ucrania, con 141 votos a favor (entre los que se encontraba México), 5 en contra y 35 abstenciones. Para que esta nueva resolución sea aprobada, se necesitan dos tercios de los votos a favor de los 193 miembros que integran la Asamblea General (las abstenciones no cuentan).

En tanto, Vassily Nebenzia, embajador de Rusia ante la ONU, no compartió el hecho de que México y Francia no hayan puesto a votación el proyecto de resolución luego de dos semanas de discusiones y optaran por presentarlo directamente ante la Asamblea General.

