Tundieron a Ciro Gómez Leyva por invitar a Epigmenio Ibarra a su programa: “Insulto a la inteligencia”

Ciro Gómez Leyva informó que Epigmenio Ibarra será uno de sus invitados en su programa (Foto: Cuartoscuro)

Ciro Gómez Leyva, conductor y locutor de radio, informó a través de sus redes sociales que tendrá un nuevo invitado en su programa que le dará voz a las decisiones e ideales políticos de la llamada Cuarta Transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de ni más ni menos que el productor de cine y televisión, Epigmenio Ibarra, quien ha demostrado ser uno de los más fervientes defensores de las políticas económicas, sociales y culturales del gobierno de AMLO.

“Comentarios diversos nos pedían incluir una voz firme que comparta el sentido de la lógica y acciones del régimen de la 4T. Lo invitamos y aceptó (...) Bienvenido al programa con la mayor y mejor audiencia de la radio en México”, escribió.

Sin embargo, recibió numerosos ataques de otros periodistas, y de fanáticos a quienes no les gustó la noticia, e incluso llegaron a considerar que se trató de una decisión basada en “la presión gubernamental”.

Ciro Gómez Leyva anunció la colaboración de Epigmenio Ibarra en su programa de radio

Por ejemplo, Jorge Berry, quien también recordó la vez que Gómez Leyva comparó a Epigmenio Ibarra con Joseph Goebbles, uno de los colaboradores más cercanos a Adolf Hitler, encargado de la propaganda del partido.

“Otra voz independiente que se extingue ante la presión gubernamental sobre el empresariado. No culpo a @CiroGomezL. Sé las consecuencias de rebelarse. Pero aceptar la colaboración del Goebbels bananero de Epigmenio Ibarra en su programa, es un insulto a la inteligencia”, redactó.

Por otra parte, la usuaria @MaTere_Mendoza publicó: “Don @CiroGomezL, yo escucho su noticiero diariamente, ahora no será así, los miércoles me abstendré de hacerlo. Sé que no le quitará el sueño esto, pero así como yo, hay muchísimos que también lo harán”.

Jorge Berry arremetió contra Ciro Gómez Leyva por invitar a Epigmenio Ibarra a su programa de radio

Otros personajes que se unieron a las críticas fueron, por ejemplo, Javier Lozano, Gustavo Sotelo, Eduardo Urbano Merino, Guillermo Barba, entre otros, mientras que sus defensores fueron liderados por la diputada Araceli Ocampo Manzanares.

Por su parte, Epigmenio Ibarra se defendió a través de las redes sociales y de su más reciente columna en video para Milenio. Aseguró que atacan masivamente su cuenta de Twitter, denuncian sus publicaciones, lo insultan y amenazan desde la noticia.

“En la democracia los medios masivos han de abrirse a todas las voces. Ventilar firme y civilizadamente nuestras diferencias nos enriquece. Agradezco la apertura de @CiroGomezL y @Radio_Formula. A partir de este miércoles próximo tendré una colaboración en su noticiero”, tuiteó.

Epigmenio Ibarra defendió su llegada a la radio con una colaboración semanal en el programa de Ciro Gómez Leyva (Foto: Cuartoscuro)

El día que Epigmenio Ibarra enfrentó a Ciro Gómez Leyva

Las críticas necesariamente llevaron a rememorar el conflicto que hubo entre Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra en julio de 2020 por las diferencias políticas entre ambos comunicadores.

Todo inició cuando el productor de cine y series de televisión publicó una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, dividida en dos partes, dentro de las instalaciones de Palacio Nacional, donde el presidente vivirá durante su mandato.

Sin embargo, Gómez Leyva presentó un fragmento en el que López Obrador habla de la relación de los medios de comunicación con el poder, donde a cada oportunidad nombró a Epigmenio, por lo que el conductor lo describió como un “propagandista” de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, Ibarra no se quedó callado y respondió a través de su cuenta de Twitter en donde increpó al conductor de Grupo Imagen asumiendo que Gómez Leyva había recibido dinero por parte de personajes de la vida política de administraciones pasadas.

El periodista Ciro Gómez Leyva informó que su programa de radio tendrá una colaboración con Epigmenio Ibarra

“¿Propagandista? Eso has sido tú a cambio de mucho dinero del erario y para personajes infames. No soy de esos a los que le importan más sus preguntas que las respuestas de los entrevistados. Por cierto, este ‘productor’ nunca te vio en la línea de fuego, ni en las calles”, comentó Ibarra.

Un día después, Ciro Gómez Leyva contestó al mensaje de Ibarra diciendo que éste “miente y se victimiza. Siempre fiel a su estilo, el Goebbels de Cuarta”. Además, puntualizó que él no es empresario, no recibe dinero público y tampoco vende “publicidad ni servicios de propaganda”.

Ante la referencia del conductor al ministro de Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, Ibarra contestó que él detesta el nazismo, pero conoce sus principios, mismos que aplicaría al propio Gómez Leyva, pues, según su punto de vista, descalifica, desprestigia y deshumaniza.

