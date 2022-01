“Que no quede en recriminaciones”: Riva Palacio urgió a investigar denuncia de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Blanco se metió en el ojo del huracán luego de que un diario publicara sus fotografías posando con miembros del crimen organizado que controlan Morelos, presuntamente en su casa.

Al respecto, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en su más reciente columna para Ejecentral que se debe poner atención a Cuauhtémoc Blanco, sus dichos, denuncias y acusaciones recientes.

“Cuando el ruido es ensordecedor, no escuchamos lo importante. Se acentúa la sordera y se agrava la vista cuando quien grita es menospreciado por la opinión pública”, escribió el periodista.

Se refiere a la reciente denuncia presentada por Cuauhtémoc Blanco ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en contra de políticos que, consideró, están vinculados con el crimen organizado.

Cuauhtémoc blanco aseguró que llegará "hasta donde tope" con el tema de un complot en su contra FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el gobernador, estarían involucrados desde jueces, hasta fiscales, policías estatales y municipales. Por lo anterior, aseguró que no parará “hasta donde tope” y continuará dando la cara.

Además, lanzó algunos nombres concretos como Graco Ramírez, ex gobernador del estado, a quien señaló por supuestamente pactar con El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos.

Al respecto, Riva Palacio consideró que sus dichos y aseveraciones únicamente revelan que tanto el gobierno de Morelos como el Poder Judicial podrían estar coludidos con el crimen organizado, o más específicamente con miembros del narco.

También aseveró que si bien Cuauhtémoc Blanco llegó a poner una bomba nuclear imaginaria en sus raíces, el estado de Morelos sí ha sido “el gozne en el lucrativo corredor criminal que va del aeropuerto de la CDMX a Guerrero”.

Riva Palacio pidió a Cuauhtémoc Blanco comprobar todas sus acusaciones de narco política FOTO: EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

Por lo anterior, concluyó que la denuncia del gobernador no podría ni debería quedarse en puras “recriminaciones y acusaciones políticas”, pues debería ser un serio llamado a las autoridades a investigar los delitos.

Además, consideró que el propio Blanco deberá comprobar todos los dichos y acusaciones que hizo sobre narcopolítica, para que se realice la investigación adecuada contra los funcionarios y ex funcionarios y deje de ser presuntamente cómplice.

“Son muchas las alertas que se han disparado sobre la penetración y el control del Crimen Organizado en el país para que persista la indiferencia de la clase gobernante, que se comporta como cómplice, por omisión o comisión, de los criminales” dijo el periodista.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

La denuncia de Cuauhtémoc Blanco

En la denuncia aparecen diversos nombres de presuntos políticos que mienten, como el caso del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, exalcalde de Yautepec.

Cuauhtémoc Blanco también incluyó en la denuncia interpuesta ante la SEIDO al senador Ángel García Yáñez, relacionado en más de una ocasión con la delincuencia organizada

Además, destacan a Esther Yadira Huitrón, operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos/CJNG, así como la actual diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo.

Celso Nieto Estrada, alcalde de Coatlán del Río; una

CUERNAVACA, MORELOS, 23JULIO2019. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presidió la presentación del Proyecto Deportivo y Ejecutivo del Club Atlético Zacatepec. Estuvo acompañado de José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la Gubernatura, del presidente del Club, Patricio Arana, el ex árbitro y actual secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá entre otros. El mandatario estatal se comprometió a asistir cada 15 días a los partidos en los que el Zacatepec juegue en el estadio “Coruco” Díaz. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

magistrada del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal del estado, Uriel Carmona, también son ampliamente mencionados.

Actualmente, La denuncia es para quien resulte responsable, por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, todo en agravio de la sociedad de Morelos, explicó.

“No voy a parar porque no voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen y aquí estoy dando la cara. No les tengo miedo, aquí estoy firme dando la cara, que no se equivoquen estos narcopolíticos y toda esta delincuencia organizada”, explicó Cuauhtémoc Blanco.

SEGUIR LEYENGO