Se registró primera masacre de 2022 en Coacalco, Edomex

Horas antes, las víctimas se encontraban realizando una fiesta en el inmueble donde fueron ultimados (Foto: EFE/Daniel Sánchez)

Durante la madrugada de este lunes 3 de enero, se registró la primera masacre de 2022 dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Coacalco, Estado de México, donde ubicaron a cuatro personas acribilladas a tiros.

Los primeros informes señalaron que las víctimas son dos hombres y dos mujeres. Los cuerpos fueron ubicados en un inmueble del Callejón Independencia, en la colonia Centro (muy cerca del Palacio Municipal), en el que horas antes se había realizado una fiesta.

En el lugar también se hallaron, al menos, 17 casquillos percutidos de calibres 9 y 22 milímetros, así como botellas de alcohol y refresco, presuntamente utilizadas durante la celebración de las personas.

Según testimonios de vecinos recopilados por páginas de Facebook dedicadas a reportar noticias de Coacalco, señalaron que durante la madrugada sólo se escuchaba música y gente platicando. No obstante, al pasar algún tiempo, se oyeron más de 10 detonaciones.

Posteriormente, y luego de realizarse el reporte de los disparos y varias personas lesionadas, policías municipales y estatales arribaron el lugar de los hechos para corroborar la escena, además de realizar un llamado a personal médico para la atención de las víctimas.

En el domicilio se encontraron cuatro víctimas: dos hombres y dos mujeres (Foto: Twitter/@GHOSTDEVIIL)

Unidades de la Cruz Roja y Protección Civil llegaron, pero sólo para declarar que las personas baleadas no presentaban signos vitales. Momentos más tarde, el domicilio fue acordonado por los uniformados y elementos de la Guardia Nacional para permitir los trabajos de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Hasta el momento no se ha reportado ningún detenido por este hecho, las personas no han sido identificadas y las autoridades estatales y municipales no se han manifestado al respecto.

Según cifras recopiladas por Causa en Común, una organización en defensa de los derechos y libertades, de enero a octubre del 2021 se registraron al menos 459 masacres en México.

Estos datos, recopilados de notas periodísticas publicadas durante el año, también señalaron que julio fue el mes con más de estos hechos reportados, con 67. Después seguirían junio, con 53; septiembre, con 52; abril, con 49, agosto, con 42; y enero y octubre, con 41.

El lugar quedó resguardado por la Guardia Nacional (Foto: EFE)

Por su parte, el informe de incidencia delictiva desarrollado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señaló que de enero a noviembre, en el Edomex, entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo, hubo 3 mil 363 homicidios, de los cuales mil 481 fueron con arma de fuego.

Estos datos confirmaron que la entidad mexiquense fue la única que no pudo reducir este índice, pues se incrementó en un 10.1 por ciento, tal como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia de prensa matutina del pasado 28 de diciembre.

No obstante, indicó que la estrategia especial en materia de seguridad, la cual comenzó a implementarse el pasado 13 de agosto de 2021, continuará en esta y otras entidades que de igual manera se ven mayormente golpeadas por este delito, tales como Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sonora, Zacatecas y Guanajuato.

México concluyó el 2021 con un homicidio cada 14 minutos en promedio, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Alejandro Desfassiaux, quien también destacó que mayo fue el mes más alto en este registro, con 2,462 víctimas; seguido de marzo, con 2,444; y agosto, con 2,414. En comparación con noviembre (2 mil 242 víctimas), diciembre registró 32 homicidios más que dicho mes.

