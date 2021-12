Víctor Trujillo estalló contra las mañaneras de AMLO: “Me reiré en sus caras”

Víctor Trujillo ha sido uno de los personajes más críticos de la administración obradorista (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/El Radiador)

El actor de doblaje Víctor Trujillo ha sido uno de los personajes que más ha criticado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque sus últimos pronunciamientos han estado relacionados con el proceso de Revocación de Mandato y la supuesta persecución política orquestada por el presidente de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron en contra de la consulta popular; este 29 de diciembre, el también comediante arremetió en contra de las conferencias matutinas del tabasqueño.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Trujillo ironizó sobre los encuentros que López Obrador sostiene cotidianamente con la prensa nacional desde que inició su mandato en 2018. “Cuando me hicieron de cosas, nadie dijo nada. Pero un día seré presidente y me las van a pagar. Se arrastrarán, se humillarán, me rogarán, y yo me reiré en sus caras dos horas todos los días. La venganza no es lo mío. La venganza soy yo”, escribió quien da vida a Brozo, cuyo mensaje fue acompañado con un gif.

El actor de doblaje nuevamente arremetió contra las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/ @V_TrujilloM)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Trujillo critica a las conferencias del mandatario mexicano, pues recientemente se burló de la participación de Ana Elizabeth García Vilchis en la sección “Quién es quién en las mentiras de esta semana”; esto tras las declaraciones en las que López Obrador aseguró que, supuestamente, la funcionaria a cargo de la dirección de Redes de la Vocería de presidencia no sabe leer.

Además, el intérprete señaló en alguna ocasión que las conferencias mañaneras de AMLO se tratan de un “montaje” para darle una buena imagen al presidente mexicano y aseguró que hay un “elenco fijo” de reporteros y periodistas que asisten cotidianamente a Palacio Nacional, por lo cual las ruedas de prensa no eran más que una “preproducción”. “Se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros, que ya esta ubicado, le de la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huev*s a López Obrador, imagínate la indignación de la prensa”, expresó Brozo durante la transmisión de su programa radial.

En este sentido, las reacciones de su último tuit no se hicieron esperar y los internautas secundaron las críticas de Trujillo Matamoros. “¿Se la pasará todo el día repitiendo lo mismo cuando termina la mañanera? Qué horror de presidente”, “Una mañanera de resentimiento infinito”, “Así es, la venganza es su estrategia de gobierno”, “Y decía no ser un peligro para México...”, “Así de chiquito es nuestro presidentito” y “Le dicen santidad, pero su nombre es venganza”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor en su publicación.

Las últimas declaraciones realizadas por el actor de doblaje estuvieron relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato y la supuesta persecución política contra los consejeros del INE (FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM)

Recientemente, Víctor Trujillo se solidarizó con los consejeros del INE haciendo uso del hashtag #YoDefiendoalINe, esto luego de la denuncia interpuesta por el morenista Sergio Gutiérrez Luna en contra de los seis consejeros electrorales que emitieron su voto a favor de la suspensión del proceso de Revocación de Mandato, ejercicio promovido e impulsado por López Obrador con el fin de que la ciudadanía evalúe su papel como representante del Poder Ejecutivo.

A los pronunciamientos de Brozo se han sumado los de el analista político Max Kaiser, quien hizo lo propio al abrir la discusión con un posteo en el que ironizó sobre el cierre de año de los miembros de Morena entre demandas, reclamos y batallas contra el INE. “Argumentan falta de austeridad del INE, si le quitas a los 11 consejeros todos sus sueldos por todo un año, se ahorran 26 millones de pesos, nos faltarían todavía 3 mil 974 millones de pesos”, apuntó Kaiser en un video retuiteado por Víctor Trujillo.

