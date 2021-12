Diego Fernández de Cevallos negó relación laboral con Juan Collado, tras rumores de su liberación

Fernández de Cevallos aseguró que aún mantiene una estrecha amistad con Collado (Foto: Cuartoscuro)

Desde el pasado 10 de diciembre, los rumores sobre la posible liberación del abogado Juan Collado, cercano a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, comenzaron a crecer.

Fue el periodista Darío Celis, en su columna de opinión publicada en El Financiero, quien dio este anuncio. De acuerdo con su información, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, “le prometió la libertad, siempre y cuando denuncie penalmente a sus anteriores abogados”.

El objetivo del fiscal general, asegura, es golpear al ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, aunque no especificó los motivos que lo habrían orillado a tomar esta decisión.

Desde hace aproximadamente mes y medio, señaló, Ramos citó al hermano de Juan, Antonio Collado Mocel, y a su hijo, Juan Collado Dot, para preparar la ruta de salida, la cual buscaría eliminar las imputaciones (de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita) y permitirle volver a sus negocios, todo con el objetivo de denunciar a Peña Nieto y Salinas de Gortari.

Este acuerdo habría sido aceptado, Collado ya denunció y Gertz Manero ya judicializó las carpetas de investigación contra los ex mandatarios. No obstante, el litigante pidió no salir directamente a la calle por el miedo de que las autoridades ejecuten nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

Juan Collado ya habría revelado todo lo que sabe en contra de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari (Fotoarte: Infobae México)

“La petición al fiscal Gertz Manero fue cancelar la prisión preventiva oficiosa y permitirle seguir su proceso por los delitos que le fincaron desde su casa, argumentando afectaciones de salud derivadas de la diabetes que padece”, indicó Celis.

Asimismo, detalló que Juan Collado pagará 200 millones de pesos para obtener su libertad y acordó un compromiso para pagar otros aproximadamente dos mil millones de pesos como parte de un acuerdo reparatorio por los dineros que transfirió de México a Andorra.

Finalmente, el periodista señaló que Collado no sólo ha sido abogado de ex presidentes, también de otros personajes, como Carlos Ahumada, Alejandro Gutiérrez, Mario Villanueva y el propio Diego Fernández de Cevallos.

Este último utilizó su cuenta de Twitter para enviar un saludo a Darío Celis y negar cualquier relación laboral con Collado, aunque destacó que su amistad continúa a pesar de los problemas y de los dos años y cinco meses que lleva en el Reclusorio Norte.

“Le mando un saludo afectuoso a Darío Celis, pero le aclaro que he sido y seguiré siendo amigo de Juan Collado. Sin embargo, no ha sido mi abogado, ni yo de él”, escribió el “Jefe Diego”.

(Foto: Twitter)

El artículo 218 del Código Penal de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado.

De la misma forma, el artículo 256 del mismo documento instruye que el criterio de oportunidad hacia una persona que enfrente un procedimiento penal será válido sólo si el delito que se persigue tenga como máximo 5 años de pena en prisión, además de que no se haya cometido con violencia. Además, aplicará si el delito corresponde a daño patrimonial, mientras el imputado no lo haya cometido bajo los efectos del alcohol o cualquier otro narcótico que pueda afectar su juicio.

Asimismo, establece que el presunto culpable podrá hacer uso de esta medida cuando aporte “información esencial y eficaz” para perseguir un delito más grave del que se le acusa, además de comprometerse a comparecer en un probable juicio.

Aunque las autoridades se han comprometido a respetar el acuerdo, Juan Collado aún no ha confirmado su postura, pues todavía no se ha comunicado con la FGR para manifestar su decisión.

SEGUIR LEYENDO