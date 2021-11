AMLO aseguró que Pemex y CFE estarían en bancarrota si no fuera presidente: “Sería un caos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que de no haber ganado las elecciones en 2018, el país sería un caos y estaría destrozado, pues continuaría el saqueo, varias paraestatales estarían en bancarrota y habría más muertes a causa de la pandemia de COVID-19.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal declaró que si no estuviera en el poder, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) estarían en bancarrota, pues su gobierno está “apuntalando” a ambas paraestatales porque el plan de “los tecnócratas corruptos y de sus jefes” era arruinar a las empresas públicas de México.

“Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el (20)18, ya Pemex estaría en bancarrota, la Comisión Federal lo mismo y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido”