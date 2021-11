“Tratan de engañar al pueblo”: Kenia López Rabadán denunció a Morena por “manipulación” en Revocación de Mandato

LA senadora del PAN aseguró que Morena está realizando una campaña de desinformación (Foto: Twitter//PAN)

La Revocación de Mandato es una figura democrática, aprobada por el Congreso en 2019, con la que las y los ciudadanos podrán elegir si un funcionario electo para cierto periodo continúa o no su mandato.

En este caso, quien estará en la “cuerda floja” el próximo 10 de abril, cuando se realice la Consulta Popular, será el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dicho proceso ha causado un sinfín de polémicas: desde la poca participación de los ciudadanos en la recolección de firmas hasta la manera en la que los colectivos han promocionado este ejercicio democrático, pues en varias lonas y documentos se puede encontrar la palabra “ratificación”.

De acuerdo con figuras de la oposición, el uso de esta frase manipula la realidad y afecta la decisión de las personas para saber si participan o no, pues en lugar de utilizar el modelo estipulado por las leyes, cambian la palabra para supuestamente beneficiar al mandatario federal.

Esta supuesta irregularidad provocó la furia de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López Rabadán, quien presentó este lunes una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el objetivo de retirar la propaganda “engañosa” sobre la revocación de mandato.

López Rabadán presentó la denuncia contra Morena este lunes (Foto: Twitter/@kenialopezr//PAN)

La solicitud de la legisladora también busca que todas las mesas de recepción de firmas ubicadas a menos de 500 metros de cualquier oficina de gobierno donde se transmiten o se otorgan apoyos sociales sean retiradas para evitar cualquier fraude.

Dicho anuncio fue realizado desde su espacio transmitido por el Canal del Congreso, su autodenominada Contra Mañanera, con la que desmiente todos los dichos de López Obrador emitidos en sus conferencias matutinas y actos públicos.

En la transmisión aseguró que Morena está mintiendo y generando desinformación acerca de este ejercicio. Asimismo, mencionó que gracias a que se encuentra siguiendo de cerca la recolección de firmas sabe a la perfección las falacias que el partido guinda se encuentra expresando.

“Morena ha emprendido una campaña de mentiras diciendo que es para ratificar al presidente López Obrador, realizando así una promoción personalizada del Ejecutivo federal”, dijo López Rabadán.

Posteriormente, desde su cuenta de Twitter, la panista compartió la noticia, por si algunos de sus seguidores se la perdieron, y enumeró algunos pendientes que AMLO tiene con el país debido a sus presuntos actos de campaña para mantenerse en el poder.

De acuerdo con Fernández Noroña. el uso tanto de "revocación" como de "ratificación" es correcto (Foto: Coparmex)

“López Obrador no atiende la inseguridad. No atiende la crisis económica. No atiende la crisis de salud. Pero… ¡Él YA ANDA EN CAMPAÑA! Tratan de engañar al pueblo de México con una ratificación cuando claramente es REVOCACIÓN. Hoy denuncié a Morena”, escribió la senadora blanquiazul.

No obstante la denuncia, han existido algunos defensores del uso de la palabra ratificación durante la recolección de firmas. Tal es el caso de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) que en días pasados aseguró que su uso es igual de correcto que “revocación”.

Según el polémico legislador, originalmente la revocación existe en la Constitución, pero con las leyes secundarias se aceptó también la ratificación, por lo que el uso de ambos verbos es correcto en las boletas para recaudar firmas.

“No es así. Originalmente quedó en la Constitución la revocación. En las leyes secundarias metimos las dos figuras: la revocación y la ratificación. Por lo tanto, es correcto como está el formato”, señaló el petista en su cuenta de Twitter.

Para que la Ratificación de Mandato se desarrolle, el INE requerirá al menos el 3% de la lista nominal de electores que está conformada por 93, 528,473 de personas; es decir, se necesitarán 2, 805,854 de ellos, meta que se ve lejana debido a la baja afluencia de personas que se ha reportado en las meses, así como algunas firmas falsas detectadas durante la última semana.

