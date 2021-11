Mario Delgado destapó a Adán Augusto López como presidenciable en 2024

Mario Delgado destapó a Adán Augusto López Hernández como uno de los posibles abanderados presidenciales (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, destapó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, como uno de los posibles abanderados presidenciales para las elecciones de 2024.

Durante una entrevista en el marco de un acto que encabezó en Tabasco, el dirigente del partido guinda sostuvo que el secretario de Gobernación también es un “presidenciable” por ser un político “muy completo” y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al ser cuestionado sobre si ve al funcionario federal dentro de la carrera presidencial por el partido guinda rumbo al 2024, Delgado Carrillo respondió que Augusto López tiene todas las características para aspirar a la candidatura presidencial de Morena.

“Yo creo que sí, porque Adán Augusto es un político muy completo, es muy cercano al presidente de la República; le está ayudando mucho ahora. Él viene de toda la vida con el movimiento, hizo un gran trabajo por aquí en Tabasco, y bueno, tiene todas las características también para ser incluido dentro de los aspirantes a la presidencia”.

Delgado Carrillo aseguró que Augusto López tiene todas las características para aspirar a la candidatura presidencial de Morena (Mexico's Presidency/Handout via REUTERS)

Sin embargo, Delgado Carrillo aclaró que no se trata de “el tapado”, es decir, un candidato presidencial que el presidente en turno mantiene ‘en la fila’ para sucederlo, por lo que reiteró que la candidatura para 2024 se definirá por encuesta.

“En Morena no hay tapados, aquí se va a resolver también por las encuestas, pero todavía falta mucho y el secretario de Gobernación se va a dar a conocer en todo el país por el trabajo que está haciendo”, afirmó.

El líder del partido guinda recordó que hay muchos cuadros que pueden continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, entre los que nombró al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al senador Ricardo Monreal.

“Tenemos muchas posibilidades donde, pues andan muy pobres son los de enfrente, no juntan un solo perfil”, señaló.

El líder del partido guinda recordó que hay muchos cuadros que pueden continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Asimismo, confió en que no se trata de un proceso adelantado, ya que “son otros tiempos, no es como antes de que había tapados, de que había favoritos; no, ya es un proceso abierto”.

Sobre las giras que ha realizado Claudia Sheinbaum en otros estados, el líder del partido guinda aseguró que no está en campaña, sino haciendo su trabajo: “Yo he recomendado a todos los aspirantes a diferentes cargos a actuar con responsabilidad para que la gente vea que pueden ser eficaces y tienen compromiso social”, sentenció.

Con respecto a los integrantes de otros partidos que quieran llegar a la fuerza política para buscar puestos, Delgado respondió: “Que vayan al mercado; aquí se viene a trabajar en favor de la Transformación”.

Además, destacó que en Morena hay limitantes para quienes participaron como candidatos de otros partidos en el pasado proceso electoral y quieran sumarse de manera inmediata al partido, pero si militaban en otra agrupación y renuncian para integrarse, “es un derecho que tienen, pero no es a cambio de algún puesto”.

Delgado insistió en que el método de encuesta es el mejor mecanismo para elegir al candidato, como también lo ha manifestado el presidente López Obrador (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Finalmente, Delgado insistió en que el método de encuesta es el mejor mecanismo para elegir al candidato o candidata de Morena, como también lo ha manifestado el presidente López Obrador.

“Yo coincido con él (López Obrador), está en nuestros estatutos, porque es un mecanismo que nadie puede controlar, es la gente directamente quién decide, entonces no hay quien pueda influenciar,(…) directo la gente decide y estamos ya en el proceso de selección interna de los candidatos y candidatas a los gobiernos estatales el año que entra y que van a ser seis, los vamos a definir a través de las encuestas”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: